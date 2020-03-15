اليوم السابع
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الأحد، 15 مارس 2020 06:00 م
خالد صلاح
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تحالف دعم الشرعية باليمن: حققنا الكثير من أهداف اتفاق الرياض فى البلاد

الأحد، 15 مارس 2020 04:42 م
تحالف دعم الشرعية باليمن: حققنا الكثير من أهداف اتفاق الرياض فى البلاد العقيد الركن تركى المالكى
أ ش أ

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أكد المتحدث الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى تحقيق الكثير من أهداف اتفاق الرياض بشأن اليمن، وقال المالكى - فى تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، "لقد أسهم هذا الاتفاق فى إعادة الحياة الطبيعية إلى محافظة عدن جنوب البلاد، ونسعى إلى إعادة حركة المشروعات والاستثمارات من أجل إعمار عدن، وتأهيل المطار وتطوير الميناء فيها".
 
وأوضح، أن اتفاق الرياض دخل الآن فى المرحلة الثانية لتنفيذه، حيث أن قوات التحالف تعمل على تذليل كافة الصعاب أمامه.. مشددا على أنه لا صحة لوجود أى شرخ بين المجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن وبين قوات التحالف، مؤكدا أن هناك إعلاما مغرضا يحاول نقل معلومات مغلوطة عن الواقع فى عدن.
 
يُذكر أن وزارة الخارجية السعودية كانت قد شددت، الأسبوع الماضين، على حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن، وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل؛ تحقيقًا لغاياته وأهدافه والتى يأتى على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمنى ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
 

اليمن

تحالف دعم الشرعيه

الرياض

اتفاق الرياض

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