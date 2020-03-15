بيبى كورونا.. رسالة لأطفال مصر لحمايتهم من الفيروس.. فيديو

هدى زكريا

يقدم اليوم السابع لأطفال مصر فيديو "بيبى كورونا" لتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة والخاطئة في مواجهة فيروس كورونا.

ويشرح الفيديو كافة المفاهيم والمعلومات الخاصة بالفيروس بشكل مبسط يسهل على الأطفال فهم طبيعة وخطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه في كافة سلوكيات الأطفال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين حماية للأطفال والطلاب في كافة المراحل من عدوى كورونا، ودعا رئيس الوزراء الأسر بالبقاء في المنازل وتوعية الأطفال بطريق الوقاية السليمة من الفيروس.