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"الزراعة" ترسل لجانا إلى مزارع الخضروات والفاكهة بعد هطول الأمطار

الأحد، 15 مارس 2020 05:00 ص
"الزراعة" ترسل لجانا إلى مزارع الخضروات والفاكهة بعد هطول الأمطار وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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واصلت اللجان الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملاتها على زراعات الخضر لرصد أى حالة مرضية للنبات، وأى تضرر للزراعات بسبب سوء الطقس، وهطول الأمطار والمناخ المتغير والتقلبات الجوية، وعمل برامج توعوية للفلاحين من خلال نشر لجان متخصصة بالحقول، من قبل الإدارة المركزية  للبساتين والمحاصيل الزراعة، ومعهد امراض النبات، ومعهد وقاية النبات، وقطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين لاصناف الخضر.
 
قال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية  للبساتين  والمحاصيل  الزراعية ، فى تصريحات  لـ "اليوم السابع"، إن  هناك لجان منتشرة   من  قبل  إدارة  الخضر والمحاصيل البستانية  بالمحافظات  بالتعاون مع  مديريات الزراعة  ولجان  متخصصة من قبل  مركز البحوث الزراعية ، لرصد  حالات المتغيرات على الزراعات  الفاكهة  والخضر  بسب هطول الامطار  والمناخ   المتغير ، وتشكيل غرف عمليات بكل مديريات الزراعة  لتلقى اى شكاوى من المزارعين  وحلها على الفور، مؤكدا أن هناك تكليفات لجميع ادرات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة   لتقديم جميع التوصيات الفنية  والارشادية.
 
وأضاف"عطا " أنه من مهام   اللجان المشكلة من قبل إدارة الخضرالتابعة للإدارة ، ومعهد امراض النبات، ومعهد وقاية النبات التابعين  لمركز البحوث الزراعية، وقطاع الخدمات الزراعية ، ومديريات  الزراعة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين لاصناف الخضر   خاصة الطماطم ، والبطاطس، الفلفل، الكرنب ، الباذنجان ،  البسلة ، الفاصوليا ، الخرشوف ،  واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار .
 
وأضاف    رئيس المحاصيل  البستانية  والزراعية ، أن هناك تكليفات  بسرعة التدخل والعلاج  الفوري فى حالة تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية والامطار  من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة،  وعقد  ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.
 
 
 

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