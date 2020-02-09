5 أسباب تجعل الفجل أساسيا على سفرتك.. منها صحة العظام والأسنان

كتبت فاطمة خليل

الفجل من الخضراوات الغنية بالفوائد الصحية، وغالبا لا يتم الاهتمام بتناوله من قبل العديد من الأشخاص، رغم أنه يحتوى على الفيتامينات A وC وK، وكذلك المعادن مثل الكالسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، فى هذا التقرير نقدم 5 أسباب لإضافة الفجل في نظامك الغذائي اليومي، وفقا لموقع femina. فوائد الفجل فى نظامك الغذائى اليومي: ​- يحسن صحة العظام والأسنان لأنه يحتوى على الكالسيوم، يعتبر الفجل وسيلة رائعة للحفاظ على صحة عظامك وأسنانك، حيث إن تناول واحدة فقط من هذه الخضار يمكن أن يمنحك 15% من احتياجك اليومي الموصى به من الكالسيوم، ويساعد على منع تسوس الأسنان وهشاشة العظام والتهاب المفاصل. - صحة الجهاز الهضمي

حوالي 50% من الفجل يحتوي على الألياف، لذا فإن تضمينها كجزء من وجبتك يضمن مجموعة من الفوائد الهضمية، بدءًا من تنظيم حركة الأمعاء وزيادة الأيض أو التمثيل الغذائى، نظرًا لأنه غني بالكربوهيدرات المعقدة، فإنه يجعلك أيضًا تشعر بالشبع لفترة أطول.



- صحة العين الفجل غني بفيتامين A واللوتين، وهما عنصران أساسيان لصحة العين، حيث تحافظ على الرؤية الجيدة ويمكن أن تمنع الأمراض ذات الصلة مثل إعتام عدسة العين، الجلوكوما ، الضمور البقعي وما إلى ذلك.



- صحة القلب والدم بسبب احتوائه على كمية كبيرة من فيتامين K، الفجل مصدر غنى للتغذية للقلب والدم، تستفيد منه خلايا الدم الحمراء بشكل كبير، مما يضمن الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين على النحو الأمثل. - صحة الجنين

الفجل هو المصدر المثالي لحمض الفوليك أو فيتامين B9 للنساء الحوامل، اللائي يحتجن لهما لأنفسهن وكذلك لتطور الجنين، هذا يضمن الصحة الخلوية المناسبة ويمنع تشوه الجنين.