سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 08:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

5 أسباب تجعل الفجل أساسيا على سفرتك.. منها صحة العظام والأسنان

الأحد، 09 فبراير 2020 07:00 ص
5 أسباب تجعل الفجل أساسيا على سفرتك.. منها صحة العظام والأسنان الفجل
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الفجل من الخضراوات الغنية بالفوائد الصحية، وغالبا لا يتم الاهتمام بتناوله من قبل العديد من الأشخاص، رغم أنه يحتوى على الفيتامينات A وC وK، وكذلك المعادن مثل الكالسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، فى هذا التقرير نقدم 5 أسباب لإضافة الفجل في نظامك الغذائي اليومي، وفقا لموقع femina.

فوائد الفجل فى نظامك الغذائى اليومي:

​- يحسن صحة العظام والأسنان

لأنه يحتوى على الكالسيوم، يعتبر الفجل وسيلة رائعة للحفاظ على صحة عظامك وأسنانك، حيث إن تناول واحدة فقط من هذه الخضار يمكن أن يمنحك 15% من احتياجك اليومي الموصى به من الكالسيوم، ويساعد على منع تسوس الأسنان وهشاشة العظام والتهاب المفاصل.

 

- صحة الجهاز الهضمي

حوالي 50% من الفجل يحتوي على الألياف، لذا فإن تضمينها كجزء من وجبتك يضمن مجموعة من الفوائد الهضمية، بدءًا من تنظيم حركة الأمعاء وزيادة الأيض أو التمثيل الغذائى، نظرًا لأنه غني بالكربوهيدرات المعقدة، فإنه يجعلك أيضًا تشعر بالشبع لفترة أطول.

- صحة العين

الفجل غني بفيتامين A واللوتين، وهما عنصران أساسيان لصحة العين، حيث تحافظ على الرؤية الجيدة ويمكن أن تمنع الأمراض ذات الصلة مثل إعتام عدسة العين، الجلوكوما ، الضمور البقعي وما إلى ذلك.

- صحة القلب والدم

بسبب احتوائه على كمية كبيرة من فيتامين K، الفجل  مصدر غنى للتغذية للقلب والدم، تستفيد منه خلايا الدم الحمراء بشكل كبير، مما يضمن الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين على النحو الأمثل. 

 

- صحة الجنين

الفجل هو المصدر المثالي لحمض الفوليك أو فيتامين B9 للنساء الحوامل، اللائي يحتجن لهما لأنفسهن وكذلك لتطور الجنين، هذا يضمن الصحة الخلوية المناسبة ويمنع تشوه الجنين.

الفجل

فوائد الفجل

صحة العظام

صحة الاسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

زوجة فى دعوى طلاق: "حدفنى بالسكينة فى عينى فاصابنى بعاهة مستديمة"

زوجة فى دعوى طلاق: "حدفنى بالسكينة فى عينى فاصابنى بعاهة مستديمة"

اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

"متتهورش".. الحبس عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته

"متتهورش".. الحبس عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته

النقض تفصل اليوم فى أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"داعش مطروح"

النقض تفصل اليوم فى أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"داعش مطروح"

10 أرقام مهمة عن تعداد سكان مصر والمحافظات الأكثر إنجابا

10 أرقام مهمة عن تعداد سكان مصر والمحافظات الأكثر إنجابا

"صحة أسوان": تسجيل 91 ألف ملف للأسرة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

"صحة أسوان": تسجيل 91 ألف ملف للأسرة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

أخبار سارة من العنانى لقطاع السياحة.. ربط الأقصر بالغردقة وشرم بالطيران أبرزها

أخبار سارة من العنانى لقطاع السياحة.. ربط الأقصر بالغردقة وشرم بالطيران أبرزها

نائب بريطانى: الإخوان سبب استهداف الأقباط فى مصر.. ويدعو إلى حظرها

نائب بريطانى: الإخوان سبب استهداف الأقباط فى مصر.. ويدعو إلى حظرها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة