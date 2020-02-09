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وكيل تعليم كفر الشيخ: قبول من تجاوز سن المعاش للعمل كمتطوع بالمدارس

الأحد، 09 فبراير 2020 08:15 م
وكيل تعليم كفر الشيخ: قبول من تجاوز سن المعاش للعمل كمتطوع بالمدارس جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً بحضور الدكتور سلامة الويشي ،المدير العام للتعليم العام ، وغادة النحاس ، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومديري الإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة والتأكيد على تلافي كافة السلبيات بالمدارس وجاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني.
 

وشددت وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تسليم الكتب الدراسية كاملة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وانتظام الطلاب بالمدارس والفصول الدراسية على مدار اليوم الدراسي، والاهتمام باصطفاف الطلاب في الطابور، وعدم ترك الطلاب في فناء المدرسة بدون معلم، موجه بتهيئة معامل العلوم، وتفعيل الحصص بها، والاهتمام بالوسائل التعليمية والتجارب العملية، لتؤدي الغرض منها ولخدمة العملية التعليمية.

 

كما وجهت وكيل الوزارة بالاهتمام بمعامل الحاسب الآلي والأجهزة ونظافتها، وتكهين المعطل من الأجهزة وعدم بقائها داخل المدرسة، والتأكد من سلامة وصلاحية حنفيات وطفايات الحريق وكذلك خراطيم الحريق، والتأكد من وضعها بأماكنها المخصصة يومياً حرصاً على سلامة الطلاب، كما وجهت بالحرص على التوزيع العادل للتخت والمقاعد بين المدارس بحيث تتناسب مع عدد الطلاب داخل الفصل ولا تكون بالزيادة أو النقصان.

 

كما وجهت وكيل الوزارة بالتأكيد على تفعيل الأنشطة الرياضية والاهتمام بالملاعب داخل المدارس وصلاحيتها لأداء الأنشطة الرياضية، والتأكيد على سلامة الشباك والعرضات والقوائم الخاصة بالألعاب المختلفة وتثبيتها جيداً حرصاً على سلامة الطلاب، والمتابعة الدائمة والمستمرة لنظافة المدارس والحمامات بها وصيانة ما يحتاج منها لصيانة.

 

كما وجهت وكيل الوزارة خلال الاجتماع، بالتوعية الصحية واتخاذ الإجراءات الوقائية السريعة بشأن حالات الإنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي طبقاً للتعليمات والتدابير المسلمة إلى كل مدير إدارة تعليمية حرصاً على صحة الطلاب، واتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بالاستعانة بالمتطوعين للعمل بالمدارس لسد العجز مع التأكد من المؤهلات الدراسية للمتطوعين وصلاحيتها بما يتفق مع القرارات واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، مؤكدة أنها ستستجيب لكل من وصل لسن المعاش ويرغب في العمل بالمدارس تطوعاً، فهم أولى بالعطاء.

 

كما وجهت وكيل الوزارة بمتابعة تنفيذ حملة 100 مليون صحة بالمدارس، وضرورة تفعيل السبورات التفاعلية بمدارس المرحلة الإعدادية والشاشات التفاعلية بمدارس المرحلة الثانوية العامة والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتشغيل.

 

 


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