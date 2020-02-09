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مقتل 5 مسلحين تابعين لحركة طالبان شمالى أفغانستان

الأحد، 09 فبراير 2020 04:32 م
مقتل 5 مسلحين تابعين لحركة طالبان شمالى أفغانستان الجيش الأفغانى ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)

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أعلن الجيش الأفغانى، اليوم الأحد، مقتل 5 مسلحين تابعين لحركة طالبان، من بينهم قناص، شمالي البلاد إثر انفجار قنبلة "سابق لآوانه"، وذكرت قوات العمليات الخاصة الأفغانية - في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت قبل الآوان بين مسلحي "طالبان" في إقليم سارول شمالي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 5 مسلحين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة "طالبان"، على هذا الأمر حتى الآن.

وكان المبعوث الرئاسى الروسى لأفغانستان زامير كابولوف، أكد أن حركة طالبان، مستعدة للدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية وذلك بعد توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، وقال كابولوف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأحد "يبدو أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية ليس لديهما خطط لإنشاء آلية خاصة لمراقبة التزامهما المتبادل باتفاق السلام في المستقبل".

وأضاف "لم تتلق روسيا حتى الآن دعوة رسمية لحضور توقيع اتفاق بين الجانبين، بناءً على آخر الاتصالات مع الأطراف المتفاوضة، ومن المخطط أن نكون مع الدول الأخرى شاهدا للتوقيع، وهذه الوظيفة لا تعني إنشاء آلية خاصة لمراقبة الامتثال للاتفاقية".

وأكد الدبلوماسي الروسي، أن موسكو تحتاج على الأقل إلى التعرف على نص الاتفاقية مقدمًا لتكون بمثابة شاهد على التوقيع، موضحا أن الأطراف المتفاوضة لم تقدم الاتفاقية حتى الآن.. وتابع قائلا "كما ذكر ممثلو طالبان أنه بمجرد توقيع الاتفاقية سيكونون مستعدين لبدء مفاوضات شاملة بين الأفغان مع القوى السياسية الأخرى بما في ذلك حكومة أفغانستان".

وأوضح أنه يتم في الوقت الراهن مناقشة إمكانية عقد هدنة مؤقتة بين طالبان وحكومة كابول خلال فترة المفاوضات.. لافتا إلى أنه من غير الواضح الشكل الذي سيتم إبرام الاتفاقية المعنية عليه.

ودعا كابولوف الأمم المتحدة إلى أن تلعب دورا فعالا في التسوية الأفغانية.. وقال "إننا واثقون من ضرورة مشاركة الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى تعزيز عملية السلام، فمن الممكن والضروري لمنظمة دولية عالمية هدفها الرئيسي الحفاظ على السلام والأمن أن تلعب دورا فعالا في التسوية داخل أفغانستان".

 


افغانستان

حركه طالبان

الجيش الافغانى

مسلحو طالبان

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