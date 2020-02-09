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مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وإصابة 6 آخرين فى اشتباكات بأفغانستان

الأحد، 09 فبراير 2020 06:31 ص
مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وإصابة 6 آخرين فى اشتباكات بأفغانستان الجيش الأمريكى
رويترز

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قال بيان عسكرى أمريكى إن عسكريين أمريكيين اثنين قتلا وأصيب ستة آخرين في اشتباك في أفغانستان يوم السبت، وأكد البيان أن تقارير حالية تشير إلى قيام شخص يرتدى زى القوات المسلحة الأفغانية بإطلاق النار على قوة أمريكية أفغانية من مدفع آلى، وقال الناطق باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان الكولونيل سونى ليجيت، إن قوات أمريكية وأفغانية تعرضت، "لنيران مباشرة" فى شرق أفغانستان، وأضاف الناطق باسم القوات الأمريكية - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية" - أن "قوة أمريكية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية فى ولاية ننجرهار تعرضت لنيران مباشرة اليوم .. لافتا إلى الأمر مستقر الان، وجارى تقيم الوضع وإعطاء معلومات إضافية حين تتوافر".

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مواطنا أمريكيا اختطف فى إقليم خوست فى شرق أفغانستان، وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكى لم تذكر اسمه أن متعاقدا أمريكيا يبلغ من العمر 57 عاما اختطف الأسبوع الماضى فى خوست.

 

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق، وذكرت مجلة نبوزويك، أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن شبكة حقانى وهى جماعة على صلة بحركة طالبان دبرت الخطف.

 

ونفت مصادر مقربة من شبكة حقانى خطف الأمريكى عندما اتصلت بها رويترز، وقال زعيم من طالبان طلب عدم نشر اسمه إن الحركة خطفت الأمريكى فى خوست لكنه لم يورد تفاصيل أخرى.

 

وقال "حسنا بالنسبة لنا الانجاز المهم هو أن الأمريكى بحوزتنا. سنقدم معلومات أخرى للإعلام فى وقت لاحق"، وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أنهم على علم بالتقارير الإعلامية عن الخطف ولكنهم ليسوا على علم بالواقعة ويسألون قادتهم.

 


أفغانستان

طالبان

أمريكا

الجيش الأمريكى

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