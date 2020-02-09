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ماليزيا توسع الحظر على الوافدين من الصين مع انتشار فيروس كورونا

الأحد، 09 فبراير 2020 09:36 ص
ماليزيا توسع الحظر على الوافدين من الصين مع انتشار فيروس كورونا فرق طبية للكشف على المواطنين
رويترز

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وسعت ماليزيا اليوم الأحد الحظر على الزوار القادمين من الصين ليشمل إقليمى تشجيانج وجيانجسو بعد قرار بكين إغلاق مدن فى الإقليمين للحد من تفشى فيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 800 شخص. وفرضت ماليزيا يوم 27 يناير حظرا مؤقتا على المسافرين القادمين من إقليم هوبى الصيني وعاصمته ووهان بؤرة التفشي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء وان عزيزة وان إسماعيل إن القرار يأتي في أعقاب تحرك الصين لتوسيع الإغلاق ليشمل خمس مدن في تشجيانج ومدينتين في جيانجسو.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم هوبى معزول عن باقي أنحاء الصين منذ 23 يناير.

وقالت وان عزيزة في بيان اليوم الأحد "سيتم فرض قيود السفر وفقا لمنطقة الإغلاق التي تفرضها الحكومة الصينية". وأضافت أنه سيتم فرض القيود على جميع السياح الذين زاروا هوبى وتشجيانغ وجيانغسو بغض النظر عن جنسيتهم.

وأبلغت ماليزيا عن 16 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى أمس السبت. وغادر اثنان من المرضى المستشفى بعد شفائهما.

 


ماليزيا

الصين

كورونا

فيروس كورونا

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