ماليزيا توسع الحظر على الوافدين من الصين مع انتشار فيروس كورونا

رويترز

وسعت ماليزيا اليوم الأحد الحظر على الزوار القادمين من الصين ليشمل إقليمى تشجيانج وجيانجسو بعد قرار بكين إغلاق مدن فى الإقليمين للحد من تفشى فيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 800 شخص. وفرضت ماليزيا يوم 27 يناير حظرا مؤقتا على المسافرين القادمين من إقليم هوبى الصيني وعاصمته ووهان بؤرة التفشي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء وان عزيزة وان إسماعيل إن القرار يأتي في أعقاب تحرك الصين لتوسيع الإغلاق ليشمل خمس مدن في تشجيانج ومدينتين في جيانجسو.