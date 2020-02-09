ضبط تشكيل عصابى بالخانكة تخصص فى سرقة المركبات باستخدام "الشطة"

القليوبية - نيفين طه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات التوك توك من الطرق الرئيسية بأسلوب المغافلة بوضع مادة حارقة "شطة" على قائديها، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بتلقية بلاغا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بوورد معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، مفادها قيام كلاً من "ى ت ى" 26 سنه، عاطل ومقيم أبو زعبل – دائرة المركز ، السابق إتهامه فى عدد 3 قضايا " مخدرات – سرقه، و "ع م ع " 22 سنه، عاطل ومقيم عزبه إده – أبو زعبل – دائرة المركز، و "م ا ع " 20 سنه، عاطل ومقيم ذات العنوان، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك من الطرق الرئيسيه والفرعيه بأسلوب المغافله عن طريق إلقاء ماده حارقه (شطه) على قائديها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك وضبط بحوزتهم عدد 2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى وعدد 5 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام، وسلاح أبيض "مطواه" وكيس بداخله مادة حارقه "شطه" ومبلغ مالى 550 جنيها، وعدد 3 هاتف محمول حال إستقلالهم عدد 3 مركبات توك توك بدون لوحات معدنية .

بمواجهه المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ومركبات التوك توك من متحصلات السرقة والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

بتطوير مناقشتهم أقروا بإرتكابهم عدة وقائع أخرى، وقيامهم بالتصرف بالبيع فى مركبات التوك توك الرابعة والخامسة بناحية مدينة السلام، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات خاصتهم المشار إليها .

تم إتخاذ إجراءات كف البحث عن المركبات المضبوطة فى حينه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .