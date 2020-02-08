وزيرة التخطيط عن الانتقال للعاصمة الإدارية: "احنا مش بنعزل.. وسنكون حكومة ذكية"

كتب هشام عبد الجليل

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن العنصر البشرى أهم عنصر فى التطوير، ولهذا يجب تعظيم الاستفادة من الزيادة السكانية، وذلك من خلال الاستثمار الجيد فى هذا الملف، ويعد هذا الأمر تحدى كبير، ولكن الدولة وضعت خطة لضمان تعظيم أقصى استثمار فى العنصر البشرى خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تدريب ما يقرب من 28 ألف عامل، ويتم هذا الأمر من خلال شراكات مع أفضل المؤسسات التدريب سواء المحلية أو العالمية، وفيما يخص مراكز الشباب هناك دعم إضافى هذا العام من أجل حصد مزيد من البطولات، وهناك زيادة فى الاعتمادات هذا العام لضمان تحقيق هذا الغرض.

جاء ذلك ردا على عدد من الأسئلة الموجهة للوزيرة خلال ورشة العمل التى يعقدها حزب مستقبل وطن، حول " الرؤية المستدامة والتنمية فى مصر" بحضور الوزيرة.

ولفتت السعيد، إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لن يكون انتقال جغرافى بل سيكون انتقال بفكر مختلف، متابعة:" أحنا مش بنعزل"، وأن انتقال الحكومة سيكون من خلال بنية تكنولوجية جديدة، حيث تعمل جميع الوزارات حاليا على أرشفة مستنداتها، حتى يكون الانتقال بحكومة ذكية على قدر من الرؤية والأساليب التكنولوجية الحديثة.

وأشارت السعيد، إلى أنه تم الانتهاء من 70% من ميكنة مراكز الخدمات، وفيما يخص الشمول المالى سوف يعمم الدفع النقدى تدريجيا، وكل زيادة 1% تزود فى الشمول المالى ينتج عنها زيادة الناتج القومى 2.1%.

وأكدت الوزيرة، أن ملف المصانع المتوقفة من أبرز الموضوعات التى تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل على خلق مميزات تنافسية، ويتم التركيز على قطاع يتضمن كل مقومات النجاح، ومن أبرز هذه القطاعات على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج ، وخلال شهر سيتم الانتهاء من التصور الكامل بشأن تعظيم الاستفادة من قطاع الغزل والنسيج لتعظيم القدرة التنافسية.

وقالت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولي اهتماما كبير بالقري الأكثر فقرا بهدف رفع المعاناه عن المواطنين بتلك القري، لافته الي أن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري 147 قرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهليه وشباب البرنامج الرئاسي.

وأضافت "السعيد" أن الوزارة ايضا اطلقت مبادرة الصندوق الخيري لدعم قطاع التعليم بمشاركة عددا من البنوك، موضحة انه تم عمل وثيقة والعائد منها يتم توجيه لدعم قطاع التعليم وخصوصا التعليم الفني.

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب عماد سعد حمودة المستشار أكمل الله فاروق، الأمناء العاميين المساعدين، والنائبة رشا رمضان، أمينة المرأة، العامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، والنائب يسري المغازي أمين شؤون الإسكان والمرافق، والنائب فخري طايل أمين المجالس المحلية، والدكتورة نجلاء فريد أمينة العلاقات العامة، وشريف الجابري أمين العضوية، وعددا من الأمناء المساعدين وهيئات مكاتب أمانات " المرأة، العلاقات الحكومية، تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، الشؤون الاقتصادية، الصناعة والتجارة، التخطيط وريادة الأعمال، العلاقات العامة، الإعلام، الهيئات الاستشارية"، فضلا عن أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بعدد من المحافظات، وعددا من قيادات وزارة التخطيط، من بينهم الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير لمتابعة خطط التنمية المستدامة، وهويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء خلال ورشة العمل الحوارية التي أدارها، النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور سمير صبري، أمين شؤون الصناعة والتجارة بالحزب، والمستشار أحمد فوزي أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، بالحزب، الاستماع لرؤية وزيرة التخطيط، حول "الرؤية المستدامة في مصر".