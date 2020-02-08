فوائد تناول سمك السلمون على صحة جسمك وبشرتك

سمك السلمون واحد من اشهر أنواع الاسماك التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والامراض ، كما انه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تحد من الامراض السرطانية.
وحسب ما ذكره موقع health هناك فوائد عديدة لتناول سمك السلمون وهى:
فوائد سمك السلمون
1:يحتوى سمك السلمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الفيروسات والأمراض.
2:تناول سمك اللسمون يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.
8:يحتوى سمك السلمون على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تجنب الاصابة بالغدة الدرقية.
9:اثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن تناول سمك السلمون يعمل على تعزيز الصحة النفسية ويعالج الاكتئاب والتوتر.
10:ينصح دائما بتناول سمك السلمون لتعزيز صحة الجهاز الهضمى حيث انه يحتوى على بعض الخصائص التى تحد من الالتهاب والقرح.
11:تناول سمك السلمون يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة والوقاية من الاضطرابات وتشتت الانتباه.
12:يحتوى سمك السلمون على نسبة عالية من المواد المضاد للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية.
13:تناول سمك السلمون يعمل على ضبط مستوى الكوليسترول فى الدم والحفاظ على صحة القلب والاوعية الدموية.
14:تناول سمك السلمون يعزز صحة العضلات والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بمشاكل العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام.
15: يحتوى سمك السلمون على بعض الفيتامينات التى تعمل على الوقاية من الالتهابات ويساعد على تسكين الألم.
فوائد سمك السلمون على صحة البشرة
1: يحتوى سمك السلمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من البقع الداكنة والبثور السوداء.
2: تناول سمك السلمون يحد من خطر الاصابة بالتجاعيد وعلامات الشيخوخة، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
3:يحتوى سمك السلمون على بعض الخصائص التى تحافظ على صحة البشرة وتحميها من أشعة الشمس الضارة.
فوائد سمك السلمون للشعر
1:يحتوى سمك السلمون على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الشعر وتحميه من التساقط والتلف.
2:يساعد سمك السلمون على علاج تقصف الشعر وحماية فروة الرأس من الالتهابات.
3:يساعد على كثافة الشعر وطوله.
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