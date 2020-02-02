6 نصائح للتعامل مع مشكلات جهازك الهضمى أثناء السفر

كتبت فاطمة خليل

يصاب كثير من الناس باضطرابات ومشاكل فى الهضم مع تغير فى عادات الأمعاء مثل: الإمساك والإسهال أثناء السفر من دولة لأخرى، فبمجرد تغيير في ما تأكله أو تشربه يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي ، وكذلك تغيير الحمام الذي تستخدمه إلى حمام آخر - يمكن أن يسبب قلقًا لبعض الأشخاص لأنه يخرجهم من روتينهم المعتاد، وكل هذه الأمور تسبب مشاكل أثناء السفر، لذا فى هذا التقرير نتعرف على أبرز النصائح للحفاظ على نظام جهازك الهضمى أثناء السفر، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



نصائح للحفاظ على صحة وانتظام جهازك الهضمى أثناء السفر 1. شرب الكثير من الماء والسوائل هذا قد لا يخفف تمامًا من الإمساك إذا أصبت به، ولكنه يمكن أن يخفف البراز على الأقل.

و أحد أسباب الإمساك هو الجفاف، وبالتالي فإن شرب الماء أو عصير الفاكهة أو السوائل الصافية سيبقيك مرطبًا، تجنب شرب الكثير من الكافيين، لأنه يشعرك بالجفاف أيضًا.

2. تجنب الألياف الإضافية

الأطعمة الغنية بالألياف مع الجفاف يمكن أن يتسبب في زيادة في الانتفاخ والإمساك في البطن، لذا من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي مع الفواكه والخضروات، ولكن تجنب تناول المزيد من الألياف أكثر من المعتاد يكون له تأثير عكسي.

3. تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

تجنب الكميات المفرطة من الأطعمة الخفيفة غير الصحية والحلويات مثل الحلوى والجبن والبيتزا والأطعمة المصنعة والرقائق والآيس كريم، لأنها يمكن أن تجعل الإمساك أسوأ.

4. الحفاظ على نشاطك البدنى.

للحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، تحتاج إلى الحفاظ على حركة جسمك، قم بجدولة فترات الاستراحة، خاصة إذا كنت في سيارة أو حافلة أو قطار لفترات طويلة، يمكنك المشي لمسافات طويلة فى فترة الاستراحة.

5. لا تتجاهل إشارات جسمك

إذا كان جسمك يطلب منك الذهاب إلى الحمام، فلا تأجله حيث قد يؤدي ذلك إلى الإمساك أو تفاقمه.

6. استخدام أدوية الإسهال بحكمة

إذا لم يساعد النظام الغذائي وممارسة الرياضة على علاج الإمساك أثناء الرحلة ، فلا تخف من تناول أدوية ملينة فقط استخدمهم بحكمة وفقط لفترة قصيرة .

إذا كنت تعاني عادة من الإمساك أثناء السفر ، فمن الآمن البدء بتناول المسهلات قبل مغادرتك والاستمرار في ذلك يوميًا خلال رحلتك.