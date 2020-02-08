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صحة شمال سيناء : حملات للتوعية بفيروس كورونا بالمدارس

السبت، 08 فبراير 2020 10:28 ص
صحة شمال سيناء : حملات للتوعية بفيروس كورونا بالمدارس الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اتخاذها إجراءات وقاية احترازية بالمدارس خلال الفصل الدراسى الثانى 2020 تزامنا مع الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء انه تم رفع درجة الاستعداد تزامنا مع بدء الفصل الدراسى الثانى 2020 بتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المعدية وخصوصا أمراض الشتاء، وكخطوة احترازية ضد فيرس كورونا المستجد فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين كل من مديرية الصحة ومديرية التربية و التعليم.

أضاف انه جارى تفعيل إجراءات وزارة التربية والتعليم فى التعامل مع حالات الأمراض المعدية داخل المنشأت التعليمية، وتم التأكيد على تشكيل فريق التحكم والسيطرة من داخل المنشأة .

أضاف الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، انه تم التأكيد على دور مدير المنشاة كرئيساً للفريق بالإضافة إلى منسق اتصال وزائرة صحية لمتابعة كافة الاجراءات الواجب توافرها من مراقبة التهوية الجيدة داخل قاعات الدراسة بالمنشآت التعليمية، و توفير العمالة اللازمة للقيام بأعمال النظافة العامة واجراءات مكافحة العدوى، وتوفير وسائل مكافحة العدوى من مياه وصابون ومطهرات وتخصيص غرفة للعزل داخل المنشآت التعليمية، والإشراف على مكافحة العدوى داخل المنشآت من "غسيل الأيدى -تطهير وتنظيف الأسطح والأرضيات".

وقال فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف و الإعلام ،يجرى مراجعة التوعية الصحية للطلبة بأعراض الأمراض المعدية واهمية طرق الوقاية التى تتلخص فى التنبيه على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، تطهير الأسطح التى تتلوث سريعا، وتغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، والبقاء فى المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين فى حالة وجود أعراض مرضية، وطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية فى حالة ظهور أعراض مرضية متمنيا دوام العافية.

 

 

 


شمال سيناء

العريش

كورونا

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