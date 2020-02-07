نقابة الأطباء: 650 طبيب طبيب سجلوا بالعمومية الطارئة وعدم اكتمال النصاب

أعلنت النقابة العامة للأطباء عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة، بعد حضور 650 طبيب قاموا بالتسجيل، اليوم، قبل إغلاق باب التسجيل في الثانية ظهرا، فيما كان مُقررًا حضور 1000 طبيب لإكتمال النصاب القانوني للجمعية.
وبناءً عليه يتم الان مناقشة حادث طبيبات المنيا والاستماع الى كلمات الحضور من الأطباء، وقالت وكيل النقابة، الدكتورة نجوى الشافعي، إن الجمعية العمومية لم يكتمل نصابها القانونى، لكننا نرفع للمسؤلين غضب شديد أصاب الأطباء.
وأضافت الشافعي، خلال كلمتها، أنه حتي لو لم يكتمل نصاب الجمعية لا يمكن تفويت الفرصة دون رفع آلاف أصوات الأطباء بإعادة النظر فى سياسة المسؤولين تجاههم وأن تكون بيئة العمل أكثر تفهما.
وطالبت وزارة الصحة بأن تكون حادثة طبيبات المنيا سببا لنراجع فيها كيفية التعامل مع الأطباء.
فيما قالت الدكتورة "سلمي"، إحدي مصابات حادث المنيا، قالت: مفيش حاجه هتعوض زمايلنا، واحنا بنشارك حتي لا يحدث مع طبيبات آخرين، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لضغوطات كثيرة من مسؤولين هم فى الأصل أطباء مثلنا.
وأضافت أنهم يعانون من أنواع كثيرة للتعسف الإدارى ضدهم، مطالبة نقابة الأطباء بالوقوف بجوارهم ومساعدتهم.
كانت النقابة العامة للأطباء، قد دعت لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة، اليوم، الجمعة، 7 فبراير 2020، لمناقشة حادث طبيبات المنيا، الناتج عن التعسف الإدارى وذلك بناء على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية حادث طبيبات المنيا الذى تعرضت له 15 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات وإصابة 12 بإصابات مختلفة أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المراة بمعهد التدريب بالقاهرة.
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