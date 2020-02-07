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مسؤول إيطالى: غرفة عمليات للحد من كورونا على متن الطائرة العائدة من ووهان

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:13 م
مسؤول إيطالى: غرفة عمليات للحد من كورونا على متن الطائرة العائدة من ووهان كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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أكد نائب وزير الصحة الإيطالي، بييربأولو سيليرى، أنه على متن الطائرة التابعة للدولة، والتى أعادت 56 إيطاليًا من "المنطقة الحمراء" لانتشار وباء فيروس كورونا، غرفة عمليات من الأقنعة والأحذية وبدلات وقائية، قائلا "سافرنا محميين لإعادة الإيطاليين".

وقال المسئول الإيطالى، الذى عاد من ووهان برفقة مواطنيين إيطاليين، لوكالة "آكى" الإيطالية، إنه "تم اتخاذ العديد من التدابير الوقائية اللازمة، والفحوصات الدورية، للاطمئنان على عدوم انتشار العدوى ووقوع المزيد من الإصابات بعد ظهور حالات إصابة للفيروس لدى أحد الإيطاليين العائدين إلى البلد".

وتابع: "علاوة على ذلك، وتماشيًا مع تطورات الوباء، فقد تم تعديل التدابير نفسها، كما يجب أن نتذكر أن الفيروس لم ينتشر فى إيطاليا، بل لدينا حالتان لسائحين صينيين تعرضا للإصابة فى منطقة انتشار الوباء، وكذلك الأمر بالنسبة لحالة الإيطالى المصاب".

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية كذبت خبر استئناف رحلات الطيران إلى الصين، وأعلنت على موقعها الإلكترونى، أن " إيطاليا قررت استئناف بعض الرحلات الجوية مع الصين مؤقتًا، وذلك بعد كان قد تم تعليق رحلاتها المباشرة فى الأيام الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا".

وبهذا الصدد، نفت مصادر من مقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر "فارنيزينا" ، اليوم  الجمعة، الأخبار التى تم تناقلها إعلاميا حول إعادة فتح الرحلات الجوية بين إيطاليا والصين، قائلة إنها " لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه "أواصر الصداقة العميقة بين البلدين، تجلت بألفعل من خلال أنشطة متعددة أطلقتها الحكومة الإيطالية لدعم هذه الدولة الآسيوية فى لحظة حساسة ومعقدة، تمر بها.

 

 

 

 

 


ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

الصين

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