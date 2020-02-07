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باحثو جامعة هونج كونج يبتكرون جهازا يكشف فيروس كورونا فى 40 دقيقة

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:00 م
باحثو جامعة هونج كونج يبتكرون جهازا يكشف فيروس كورونا فى 40 دقيقة فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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ابتكر باحثون من إحدى جامعات هونج كونج جهاز كشف محمول لـفيروس كورونا الجديد، حيث يكشف الفيروس خلال 40 دقيقة، ووفقا لتقرير جريدة "global time" فإن الجهاز يعتمد على استخدام أحدث تكنولوجيا لرقائق ميكروفلويديك ويقوم الجهاز بتسخين عينات الاختبار بنسبة 30 درجة مئوية في الثانية، مما يؤدي إلى تحسن كبير من درجة مئوية تتراوح بين أربع وخمس درجات في الثانية ، وذلك  وفقًا لبيان صحفي صدر من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا.
 
 
 
وقال الباحثون إن سرعة التغير في درجة الحرارة هي المفتاح الذي يحدد كفاءة الكشف، وكلما ارتفعت درجة الحرارة بشكل أسرع ، كلما يعطى  الجهاز  نتيجة أقصر  للاختبار، حيث أنشئ الاختراع بشكل مشترك من قبل فريق بحث من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا وشركة متخصصة فى العلوم التكنولوجية. 
 
 
وتوصل الباحثون إلى مجموعة الاختبار في غضون أسبوع بعد الحصول على تسلسل فيروس كورونا الجديد في 20 يناير.
 
وقد تم استخدام مجموعة المعدات من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في شنتشن وقوانجتشو بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين ، وهناك مجموعتان أخريان تم تسليمها إلى وسط مقاطعة هوبى بوسط الصين.
 
وحصل الاختراع الجديد على شهادة CE دولية (معيار الاتحاد الأوروبي). 
 
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فيروس كورونا

علاج فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

اسباب فيروس كورونا

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