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مستشفى صينى يستخدم إنسان آلى لتطهير الغرف لمكافحة عدوى كورونا.. فيديو

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:30 م
مستشفى صينى يستخدم إنسان آلى لتطهير الغرف لمكافحة عدوى كورونا.. فيديو انسان آلى فى مستشفى صينى
كتب محمد شعلان

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استمرار لجهود مكافحة العدوى فى الصين، وضعت مستشفى فى مدينة نانجينج فى شرق الصين روبوتًا آليا يعمل على مكافحة الفيروسات من أجل مكافحة فيروس كورونا القاتل، ويمكن أن يقوم هذا الروبوت الذكى بإدارة 360 درجة فى أماكن ضيقة لإجراء التطهير والتعقيم للأماكن فى المستشفى بعد انتشار العدوى بين المواطنين والأطباء بصورة سريعة ومرعبة، مما يحمى المسعفين الطبيين من العدوى المتقاطعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك تراجع فى عدد البلاغات عن حالات جديدة بفيروس كورونا بالصين وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

انسان الى
انسان الى فى مستشفى صينى

 

وكان مايك رايان الخبير المسؤول ببرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية ذكر فى وقت سابق أن هناك 2500 عينة اختبار يجرى العمل عليها فى عدد من المختبرات العالمية للتوصل إلى علاج لفيروس (كورونا المستجد).

 

وقال رايان - فى مؤتمر صحفى فى جنيف الخميس إن مقاطعة (هووبى) الصينية سجلت 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس ليرتفع عدد الوفيات إلى 565 حالة، مؤكدا أن الوضع خارج المقاطعة مستقر نسبيا، نافيا فى الوقت ذاته أن تكون الصين أخفت معلومات عن الفيروس خلال الفترة الأولى لظهوره، مشيرا إلى أن السلطات هناك قامت بتوفير المعلومات فى وقت مناسب وبشكل جيد.

 

من ناحيته قال الدكتور تيدروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية - خلال المؤتمر الصحفى ذاته - إن العلماء اصبحوا يعرفون اليوم عن فيروس كورونا الكثير مثل حمضه النووى وانه ينتقل من شخص إلى شخص، وأن أكبر المخاطر تحيط بكبار السن على وجه الخصوص.

 

ولفت إلى أن يومى 10 و11 فبراير الجارى ينعقد فى جنيف منتدى عالمى يجمع العالماء من مختلف دول العالم لتحديد الأولويات العالمية فى مواجهة الفيروس وكذلك توحيد الاختبارات التشخيصية، وشدد تيدروس على أن الجهود يجب أن تكون مبنية على العلم، وليس الشائعات والخوف، مؤكدا أن اللقاحات والأدوية لا تشكل حلا سحريا لأنها تحتاج إلى الوقت لتتطور.


فيروس كورونا

انسان الى

روبوت الى

الصين

مستشفى صينى

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