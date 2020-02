مستشفى صينى يستخدم إنسان آلى لتطهير الغرف لمكافحة عدوى كورونا.. فيديو

استمرار لجهود مكافحة العدوى فى الصين، وضعت مستشفى فى مدينة نانجينج فى شرق الصين روبوتًا آليا يعمل على مكافحة الفيروسات من أجل مكافحة فيروس كورونا القاتل، ويمكن أن يقوم هذا الروبوت الذكى بإدارة 360 درجة فى أماكن ضيقة لإجراء التطهير والتعقيم للأماكن فى المستشفى بعد انتشار العدوى بين المواطنين والأطباء بصورة سريعة ومرعبة، مما يحمى المسعفين الطبيين من العدوى المتقاطعة.

A hospital in E China’s Nanjing has put a virus-killing robot to work to combat #coronavirus. The smart robot can turn 360 degrees in tight places to conduct disinfection, keeping medics safe from cross infection. pic.twitter.com/0vNxGn7O9f