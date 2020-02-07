الناتو يحث الصين على معاونة روسيا وأمريكا فى الرقابة على الأسلحة

كتب : أحمد علوى

أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشيا جيوانا، أن على الصين أن تنضم إلى آلية الرقابة على الأسلحة إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا، وقال جيوانا خلال ندوة نقاش فى واشنطن، اليوم الجمعة، إن "الصين تمتلك مئات الصواريخ التى كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وأخيرا أظهرت الصين صاروخا نوويا حديثا عابرا للقارات، وهو قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة وأوروبا".

وتابع المسؤول قوله، إن "الصين لم تنتهك أى معاهدات حول الرقابة على الأسلحة، لأنها ليست طرفا فيها، ونحن نعتقد أن الوقت حان لتشارك الصين فى الرقابة على الأسلحة مع الولايات المتحدة وروسيا"، ورجح جيوانا أن ذلك لن يحدث قريبا.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت العام الماضى من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، كما سينتهى سريان معاهدة "ستارت-3" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية فى فبراير 2021، فى حال عدم تمديدها.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن عن رغبته فى صياغة معاهدة ثلاثية جديدة حول الصواريخ النووية مع روسيا والصين، لكن الأخيرة رفضت هذه الفكرة.

وتوجه نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ، ميرسيا جيوانا، إلى واشنطن، الأربعاء الماضى ، في زيارة تستمر حتى اليوم الجمعة 7 فبراير الجاري، وذكرت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)- في بيان على موقعها الرسمي- أن جيوانا سوف يقوم بعقد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عدد من الاجتماعات الثنائية مع مسؤلي الإدارة الأمريكية، كما سيلقي خطابًا أمام معهد (هدسون) للدراسات الاستراتيجية.

أكدت الصين، أنها لا تعتزم المشاركة فى محادثات ثلاثية بشأن خفض الأسلحة النووية، وذلك بعد يوم من توجيه واشنطن دعوة لها للانضمام إلى محادثات بهذا الصدد ستجرى في موسكو.