القبض على صاحب شركة سياحة بتهمة النصب على راغبى السفر

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط مالك إحدى شركات السفر والسياحة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم ومنحهم مستندات سفر مزورة، جاء ذلك على خلفية تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، بلاغا من (حاصل على معهد فنى صناعى - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية)، للجهات المختصة بنطاق محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة بعقد عمل منسوب لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية، ممهور بخاتم "شعار الجمهورية" وبصمتى أكلاشيه خاصة "بقنصلية إحدى الدول العربية بالبلاد" تبين أنهما (مزوران).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمناقشته قرر أنه تحصل على عقد العمل المزور من (مالك إحدى شركات السفر والسياحة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ)، مقابل مبلغ مالى قدره (55,000 خمسة وخمسون ألف جنيه).

بتكثيف التحريات، تبين أن (مالك إحدى شركات السفر والسياحة) له نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير التأشيرات، وسمات الدخول للدول العربية وبعض الدول الأجنبية، والاحتيال بموجبها على راغبى السفر للعمل بالخارج، ويتخذ من مقر شركة "غير مرخصة" للسفر والسياحة بمدينة بيلا بكفر الشيخ وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وعثر بمقر الشركة على ( (4) جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة - عدد من عقود العمل "مزورة" – وعدد من المستندات والشهادات وتصاريح للعمل "مزورة" - (2) هاتف محمول "، بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات الصوتية والكتابية بين المتهم والعديد من ضحاياه، تتضمن عرض وطلب عقود عمل بمهن مختلفة للعديد من الدول العربية والأجنبية وكذا مقطع فيديو للمتهم داخل مقر الشركة أثناء قيامه بتسليم عقود عمل واستلام مبالغ مالية نظير ذلك، بالإضافة " لجهاز لاب توب ".

بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من العقود وسمات الدخول المنسوبة لدول عربية، وتأشيرات دخول لدول عربية بأسماء أشخاص مختلفة، بصمات أختام شعار الجمهورية، كلاشيهات خاصة بإحدى الجهات الحكومية - العديد من صور بطاقات تحقيق الشخصية وجوازات سفر، وصحف حالة جنائية، وصور شخصية بأسماء أشخاص مختلفة".

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تسفير الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج، متخذاً من مقر الشركة المشار إليها وكراً لممارسة نشاطه، وتم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.