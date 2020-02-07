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الجمعة، 07 فبراير 2020 07:34 م
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ازاى تتجنب الإصابة بالعدوى بخطوات بسيطة.. أطعمة مهمة للوقاية

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:00 م
ازاى تتجنب الإصابة بالعدوى بخطوات بسيطة.. أطعمة مهمة للوقاية كيف تتجن العدوى ـ ارشيفية
نهير عبد النبي

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مع تقلبات الجو والتواجد فى الأماكن المزدحمة تزداد نسبة الإصابة بالفيروسات والعدوى وتنتشر الأمراض وخصوصا نزلات البرد والأنفلونزا والهربس وغيرها من الأمراض المعدية، لذلك ينصح دائما بالاهتمام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، كما ذكر موقع healthline بعض النصائح التى يجب اتباعها لحماية الجسم من الامراض والعدوى وهى:

نصائح للوقاية من الأمراض والعدوى

1: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة مع ارتداء الكمامة اثناء الخروج من المنزل، فهى تحافظ على صحة الجسم وتمنع انتقال الجراثيم والعدوى.
 
2:غسل الخضراوات والفواكه جيدا قبل تناولها، حيث انها قد تحتوى على بعض الفيروسات التى تسبب الأمراض، كما ينصح بطهى الطعام جيدا وخصوصا اللحوم.
 
3: الاهتمام بغسل اليدين قبل وبعد الأكل وبعد استخدام المرحاض، وذلك للتأكد من عدم وجود البكتيريا والفيروسات باليدين.
 
4:عدم استخدام وتبادل الأدوات الشخصية من شخص لآخر وذلك للوقاية من انتقال العدوى والأمراض.
 
5:عند الإصابة بالسعال والعطس ينصح بتغطية الفم عند العطس منعا لانتشار الرذاذ والفيروسات فى الجو.
 
6: ينصح بتناول التطعيمات التى تحمى من خطر الاصابة بالعدوى والفيروسات، وخصوصا لقاح الأنفلونزا والفيروسات الكبدية.
 
7:الاهتمام بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية ولكن تحت اشراف الطبيب فهى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض.
 

كما ذكر الموقع بعض الأطعمة التى تعمل على تعزيز صحة الجهازالمناعى وتحد من خطر الاصابة بالأمراض وهى:

 
1: الاكثار من تناول الحمضيات  مثل"الليمون، البرتقال، اليوسفى"، فهى من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا فيتامين سى الذى يعزز صحة الجسم ويحد من خطر الاصابة بالعدوى.
 
2:الثوم، يحتوى الثوم على بعض الخصائص التى تعمل على طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم وعلاج الالتهابات والعدوى.
 
3:المكسرات ، تحتوى على كمية كبيرة من العناصر والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحافظ على صحة الجسم من الفيروسات والعدوى.
 
 

الحماية من العدوي

العدوي

اطعمة للحد من العدوي

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