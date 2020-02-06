فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

كتبت ـ نهير عبد النبى

الأماكن المزدحمة هى أكثر الأماكن التى تنتشر فيها الفيروسات والعدوى وخصوصا المدارس، نظرا لانتشار الأطفال بكثرة، وحسب ما ذكره موقع conehealth ، فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات لحماية الأبناء من عدوى المدارس قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وهى:

1ـ شجعى طفلك على الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالمياه والصابون المطهر.

2ـ يجب استخدام مناديل معقمة على الفم أثناء العطس أو السعال.

3ـ شجعى طفلك على ارتداء الكمامة الطبية.

4ـ يجب تعقيم الأسطح التى يستخدمها الطفل مثل المقاعد وأجهزة الكمبيوتر.

5ـ علمى أطفالك أن يكون هناك مساحة بينهم وبين من يتعاملون معه.

6ـ أكدى على طفلك عدم تبادل الأدوات الشخصية بينه وبين أصدقائه.

7ـ شجعيه على ممارسة التمارين الرياضية يوميا.

8ـ يجب تقليم أظافر الطفل باستمرار فهى من أبرز الأماكن التى تحمل الجراثيم.

9ـ الاهتمام بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.