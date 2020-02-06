10 محطات فى محاكمة هشام عشماوى بقضية "أنصار بيت المقدس" بعد إحالة 37 للمفتى

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بعد إحالة أوراق "عشماوى" و36 آخرين للمفتى، وتوجد محطات مهمة مرتبطة بالدعوى منها:

المحطة الأولى.. تحديد أولى الجلسات

على مدار أكثر من عامين حققت النيابة العامة في الدعوى، وقررت إحالة أوراق الدعوى للجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 مارس 2015، أولى جلسات محاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

المحطة الثانية.. إنكار التهم

مع نظر أولى الجلسات تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك الدفاع بسماع أقوال الشهود وفض الأحراز والاطلاع على أوراق الدعوى.

المحطة الـ3.. أسلحة وذخيرة

فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 18 أبريل 2015، بدأت المحكمة فى فض أحراز القضية، وضمت الأحراز ملابس عسكرية وأسلحة نارية وذخيرة، ومن أبرز الأحراز مظروف بداخله 10 فوارغ طلقات ممن استخدمت في اغتيال الشهيد محمد مبروك.

المحطة الـ4.. الشهود

على مدار 3 سنوات تقريبا استمعت المحكمة لـ834 شاهد إثبات بالدعوى، ولعل أبرزهم اللواء محمد إبراهيم فى واقعة محاولة اغتياله، وضباط مديرية أمن القاهرة فى واقعة تفجيرها، مجرى التحريات فى الواقعة، وبلغ عدد الشهود بقائمة أدلة الثبوت 834 شاهدا.

المحطة الـ5.. مرافعة النيابة

على مدار 6 جلسات متتالية كان أولها فى 4 مايو 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وتحدثت فيها النيابة عن تكوين التنظيم على يد المتهم توفيق فريج بائع العسل، وتحدثت بالتفصيل على وقائع تفجير مديرة أمن القاهرة وواقعة اغتيال الشهيد مبروك.

وتحدثت النيابة عن أدوار بعض المتهمين ولعل أبرزهم المتهمين من الأول وحتى العاشر والذين يعتبرون من قادة التنظيم ومنهم المتهم هشام عشماوى مسئول تدريب العناصر الإرهابية عسكريا، وفى نهاية المرافعة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

المحطة الـ6.. حجز الدعوى

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2019، حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 2 سبتمبر 2019، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين وضبط المتهمين الهاربين.

المحطة الـ7.. إعادة فتح باب المرافعة

فى جلسة 2 سبتمبر تقدم دفاع المتهمين بمذكرة لاستكمال المرافعة، وقررت المحكمة فتح باب المرافعة لمدة 3 أيام لاستكمال الدفاع مرافعته في الدعوى.

المحطة الـ8.. الحجز للمرة الثانية

بعد إعادة فتح باب المرافعة نظرت المحكمة الدعوى خلال 3 جلسات متعاقبة، وعقب ذلك حجزت الدعوى لجلسة 2 أكتوبر 2019، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين والقبض على المتهمين الهاربين.

المحطة الـ9.. مد أجل الحكم

فى 2 أكتوبر 2019، قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم فى الدعوى لتعذر حضور المتهمين ولاستكمال المداولة وحددت جلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

المحطة الـ10.. تعذر حضور المتهمين

فى 1 ديسمبر قررت المحكمة تأجيل الحكم على المتهمين فى الدعوى لجلسة 1 فبراير 2020، لتعذر حضور المتهمين.

المحطة الـ11.. الإحالة للمفتى

فى 1 فبراير 2020، قررت المحكمة إحالة هشام عشماوى وتوفيق فريج مؤسس التنظيم و35 آخرين بالدعوى للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وحددت جلسة 2 مارس 2020 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.