وزير الاتصالات يتفقد فرع معهد تكنولوجيا المعلومات فى جامعة المنصور

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات خلال زيارته للجامعة، لافتتاح وتفقد فرع معهد تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ونواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، والمدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، مديري المستشفيات والمراكز الطبية، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة عبير شقوير، مستشار الوزير للتنمية المجتمعية، والدكتورة هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سالى رضوان، مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى، والدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورة شيرين الجندى، مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى.

وتضمنت الزيارة لقاء مفتوح مع قيادات الجامعة، وعرض عن التحول الرقمى للجامعة، وتفقد مركز تكنولوجيا المعلومات الجديد ITI ، وزيارة لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات، وتفقد مشروع التشخيص عن بعد بمستشفى الباطنة التخصصى (التلى ميديسن).

من جانبه، أكد وزير الاتصالات، تطوير البنية التحتية للاتصالات بجميع مراكز ومدن محافظة الدقهلية، بما يتناسب مع السرعة المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعميم مشروع التحول الرقمي في كافة المحافظات. حضر الزيارة عدد من نواب البرلمان عن محافظة الدقهلية والقيادات التنفيذية لقطاع الاتصالات والبريد.

وحضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد الحسيني الخولي المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، و الدكتور محمد حندوسة و الدكتور اسلام رضا من كلية الحاسبات ومن كلية الهندسة الدكتور احمد النقيب و الدكتورة دعاء عادل

وتناول اللقاء سبل التعاون في إنشاء مركز مشترك للذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة يكون جزء من استراتيجية مصر في التحول نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع والمواطنين ورفع الثقافة العامة لدى طلاب وشباب الجامعات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته .

وخلال اللقاء استعرض فريق جامعة المنصورة الامكانيات التي تمتلكها الجامعة في هذا الاتجاه من موارد تكنولوجية وبشرية تؤهلها لتكون مركزا إقليميا في مجال الذكاء الاصطناعي. كما استعرض وفد وزارة الاتصالات مشاريع الذكاء الاصطناعي القائمة حاليا في الوزارة والتى تشمل مشروعات طبية وزراعية ومشروعات متعلقة بمعالجة اللغات الطبيعية. وقدم وزير الاتصالات الدعوة الوفد المشارك من جامعة المنصورة لزيارة المقار التنفيذية لهذة المشروعات. كما اثنى على المستوى المتميز لجامعة المنصورة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وقدم فريق جامعة المنصورة نسخة من مقترح إنشاء هذا المركز لوزير الاتصالات، كما استعرض مجموعة المشروعات التطبيقية التى سيقوم المركز بالعمل عليها لخدمة فور إنشائه.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التقى بعدد من أهالي منطقة 15 مايو بمقر جهاز تنمية مشروعات المدينة يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصه. كما عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا مع فريق من جامعة المنصورة ووفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جانب من زيارة وزير الاتصالات لجامعة المنصورة

جانب من زيارة وزير الاتصالات لجامعة المنصورة

جانب من زيارة وزير الاتصالات لجامعة المنصورة

جانب من زيارة وزير الاتصالات لجامعة المنصورة

جانب من زيارة وزير الاتصالات لجامعة المنصورة