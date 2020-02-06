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محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظة القرآن بمسابقة الجمعيات.. صور

الخميس، 06 فبراير 2020 06:25 م
محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظة القرآن بمسابقة الجمعيات.. صور محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظه القرآن الكريم
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة احتفالية مسابقة القرآن الكريم رقم 41، والتى يقيمها الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعبد الله المقدم رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالجيزة.
 
وخلال الاحتفالية كرم الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة كلا من محافظ الجيزة ووزير التضامن الإجتماعى، وذلك خلال الحفل الذى بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها فقرة ابتهالات ومدائح دينية، وتم تكريم عدد من الفائزين بالمسابقة وإعطائهم شهادات تقدير وجوائز مالية وعينية تقديراً وتحفيزاً لهم .
 
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على تشجيع أبناءها وتحفيزهم على الاستمرار في التفوق وخدمة المجتمع، وتعمل على تلبية احتياجاتهم بما ينعكس على خدمة المجتمع، وتبنى أفكارهم البناءة ودعمهم والعمل على تنفيذها.
 
وكان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، سلم 42 من أبناء الشهداء، دراجات هوائية، خلال حفل تكريم أبناء شهداء الجيزة من الجيش والشرطة، حيث صافح المحافظ أبناء وأسر الشهداء واستمع لمطالبهم، وقال المحافظ إن المحافظة لن تتأخر عن خدمة أبناءها خاصة أسر الشهداء الذين ضحوا من أجل رفعة وحماية الوطن، كما سلم محافظ الجيزة أبناء الشهداء خلال الحفل شهادات تقدير وهدايا تذكارية تحمل أسماء الشهداء، تخليدا لذكراهم.
 
وعقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعى مع عدد من المواطنين لبحث شكواهم للعمل على حلها، وذلك فى حضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء أحياء ومدن الدقى والبدرشين والعياط ومنشأة القناطر، ومديرى الشئون الصحية بالجيزة، وهيئة الأبنية التعليمية، والإدارات المختصة بالمحافظة، حيث استمع محافظ الجيزة لعدد من الشكاوى، موجها رؤساء الأحياء بسرعة حلها، والمتابعة مع المواطنين، والنزول بشكل مستمر للشارع للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.
 
 
محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظه القرآن الكريم (2)
محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظه القرآن الكريم 

محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظه القرآن الكريم (3)
محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظه القرآن الكريم 

محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظه القرآن الكريم (4)
محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظه القرآن الكريم 

محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظه القرآن الكريم (5)
محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظه القرآن الكريم 

محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظه القرآن الكريم (1)
محافظ الجيزة ووزيرة التضامن يكرمان حفظه القرآن الكريم 

 


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