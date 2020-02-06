لو عندك التهاب شديد فى المعدة اعرف ازاى تتخلص منه

كتبت نهير عبد النبى

"ألم ومغص وفقدان الشهية"، جميعها من علامات الإصابة بالتهاب المعدة وهى من المشاكل الصحية الشهيرة التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب ألما شديدا وفقدان الوزن وعدم القدرة على تناول الطعام، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مريض التهاب المعدة لتساعده على العلاج:





نصائح لعلاج التهاب المعدة



1:ينصح مرضى التهاب المعدة بتقسيم وجبات اليوم على خمس أو 6 وجبات بكميات قليلة، وذلك للوقاية من التخمة والالتهاب الشديد.

2: ينصح بالابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والغازية ومشروبات الكافيين واستبدالها بالسوائل الطبيعية والاعشاب ومنها " الينسون، البابونج، الزنجبيل"، والعصائر الطبيعية.

3:ينصح بتجنب تناول الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون واستبدالها بالخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

4:ينصح مرضى التهاب المعدة بعدم تناول التوابل والأطعمة الحارة حيث انها تؤثر على صحة المعدة وتسبب الالتهاب الشديد وتزيد من قرح المعدة والألم.

5:الافراط فى تناول المسكنات وأدوية المضاد الحيوي تزيد من خطر الاصابة بالتهابات المعدة، لذلك ينصح مرضى التهاب المعدة بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.

6:الابتعاد عن الأطعمة الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفى، وغيرها من الفواكه الحمضية حيث انها تزيد من التهابات المعدة وتسبب الألم الشديد.

7:ينصح بعدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة حتى لا يزيد الالتهاب والألم.

8:الشاى الاخضر مع العسل الابيض من أفضل الطرق الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة المعدة وتساعد على علاج الالتهاب والألم.

وهناك اسباب مختلفة للإصابة بالتهاب المعدة ومنها" الاصابة بجرثومة المعدة، الافراط فى تناول المشروبات الكحولية والتدخين، الاكثار من تناول المسكنات دون استشارة الطبيب، الضغط العصبى والتوتر من أبرز الاسباب التى تزيد من التهابات المعدة".