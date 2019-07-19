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متكترش فيها.. اعرف أضرار الإفراط فى تناول المسكنات

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:30 م
متكترش فيها.. اعرف أضرار الإفراط فى تناول المسكنات مسكنات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"ألم وصداع ومغص.. يبقى خد مسكن" هى النصيحة التى يرددها الكثيرون فالمسكنات هى الدواء الأكثر مبيعا نظرا لتأثيرها على تخفيف الألم سريعا، لكن أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أنها تؤثر على صحة الجسم وتسبب العديد من المشاكل الصحية.

وحسب ما ذكره موقع choosingwisely فإن هناك العديد من الأضرار التى يسببها الإفراط فى تناول المسكنات..

مسكنات
مسكنات                  

1: مشاكل للجهاز الهضمى والمعدة ومنها القرح والنزيف والاضطرابات الشديد.

2: قد تسبب الشعور الدائم بالنعاس والكسل وعدم القدرة على النشاط والحيوية.

3: التهابات فى الأذن وألما شديدا بها.

4: قد يكون الطفح الجلدى واحد من أبرز أسباب تناول المسكنات.

5: جفاف الفم.

6: ألم شديد وغثيان.

7: مشاكل فى الكلى والكبد والتهابات شديدة بها.

 

وينصح بعدم تناول المسكنات إلا تحت إشراف الطبيب وعند اللزوم فقط، مع استبدال ذلك ببعض المشروبات الطبيعية التى تساعد على تسكين الألم ومنها الينسون والنعناع والبابونج.


اضرار المسكنات

مسكنات

ادوية

صحة

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