صور.. جامع للمسلمين يعانق الجبال فى إحدى قرى النمسا

هانى عثمان

تعيش الأقلية المسلمة فى دول الغرب، بأعداد كبيرة ومن هذه الدول النمسا التى يمثل المسلمين فيها ما يقرب من الـ8 % من سكانها، ليكون الدين الإسلامى منتشرا على أراضيها بسشكل ملحوظ، ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز" صورا لأحد الجوامع للمسلمين فى مدينة التيروز فى تيلفس السويسرية معانقا الجبال.

ويشار إلى أن المسلمين الذين إستقروا فى النمسا وصلوا إليها فى الستينات كعمال مهاجرين من عدة دول، حيث يوجد على الأراضى النمساوية مجتمعات عربية وأفغانية الأصل، وينتمى أغلب المسلمين هناك إلى المذهب السنى وأقلية شيعية.

كان التعداد الأخير في النمسا الذي جمع بيانات حول الدين كان في عام 2001. وجد التعداد أن هناك 338,988 من المسلمين في البلاد، حوالي 4.2% من السكان، "إحصاءات النمسا" قدرت في عام 2009 أن 515,914 مسلم يعيشون في النمسا، قدرت دراسة عدنان أصلان وإيرول يلدز باستخدام البيانات من إحصاء 2009 أن 573,876 من المسلمين يعيشون في النمسا في عام 2012، ويشكلون 6.8% من السكان.