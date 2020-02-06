الصين: محاولة سلطة تايوان استخدام وباء كورونا للسعى "للاستقلال" لن تنجح أبدا

وأضاف المكتب "سوف نواصل القيام بترتيبات لتايوان للحصول على معلومات حول الوقاية من تفشي الوباء والسيطرة عليه، كجزء من الصين، ولكن لن نسمح أبدا لتايوان باستخدام الوباء كفرصة للحصول على ما يسمى استقلال تايوان".

ودعا مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني "سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي بأن توقف على الفور حساباتها السياسية وتلاعبها في المسائل المتعلقة بتايوان".