الصين: محاولة سلطة تايوان استخدام وباء كورونا للسعى "للاستقلال" لن تنجح أبدا

قال مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) اليوم الخميس، إن محاولة الحزب الديمقراطى التقدمى فى تايوان استخدام تفشى فيروس كورونا المستجد كعذر للسعى "لاستقلال تايوان" لن تنجح أبدا، وذكر المكتب- في بيان اليوم- "أنه بينما يشارك جميع أبناء الشعب الصينى فى الحرب ضد تفشي الفيروس، تستغل سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي وعناصر انفصالية تؤيد استقلال تايوان الوباء لمناشدة منظمة الصحة العالمية بأن تسمح للجزيرة بالمشاركة في أنشطة معنية بالمنظمة في محاولة للصيد في الماء العكر وتوسيع ما تطلق عليه السلام الدولي في الجزيرة".
وأضاف المكتب "سوف نواصل القيام بترتيبات لتايوان للحصول على معلومات حول الوقاية من تفشي الوباء والسيطرة عليه، كجزء من الصين، ولكن لن نسمح أبدا لتايوان باستخدام الوباء كفرصة للحصول على ما يسمى استقلال تايوان".
ودعا مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني "سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي بأن توقف على الفور حساباتها السياسية وتلاعبها في المسائل المتعلقة بتايوان".
من جانب اخر قال السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينج، إن بلاده اتخذت إجراءات فعالة وبذلت قصارى جهدها لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف السفير الصيني - في مؤتمر صحفي نقلته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم /الخميس/ - : "أن عدد المصابين بالفيروس الذين تماثلوا للشفاء في زيادة مستمرة"، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على التصدي لهذا الفيروس.
كما دافع السفير عن طريقة تعامل السلطات الصينية مع أزمة انتشار فيروس (كورونا)، مؤكدًا أن بلاده تبذل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على الصحة العالمية.
يُشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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