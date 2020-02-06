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"اعرف حقك".. كيف تحصل على قرار "تمكين حيازة" بقوة القانون × 10 خطوات

الخميس، 06 فبراير 2020 05:30 ص
"اعرف حقك".. كيف تحصل على قرار "تمكين حيازة" بقوة القانون × 10 خطوات محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يتعرض ملاك الأراضى والوحدات السكنية وغيرها، لمشاكل وعقبات متعلقة بحيازة تلك الوحدات، كاغتصاب فرد أو جماعة لملكيتهم أو حيازتهم، دون أن يعرفوا السبيل القانونى لحفظ حقوقهم.

ويرصد "اليوم السابع" فى 10 خطوات كيفية الحصول على تمكين حيازة:

- حرر محضرًا ضد المعتدى على حيازتك مذكور فيه تاريخ وضع يدك على العين المراد التمكين عليها.

- قدم مستندات تثبت وضع يدك على العين كعقد إيجار أو عقد ملكية أو مراسلات.

- تستوجب الشرطة المشكو فى حقه ويتم إجراء المعاينة على الطبيعية.

- يعرض المحضر على النيابة والتى يصدر قرارها غالبًا بإجراء المعاينة وسؤال المشكو فى حقه والجيران الملاصقين للعين.

- يجرى رجال المباحث تحريات حول واضع اليد وسنده ومدته وسنده.

- بعد تنفيذ قرار النيابة يتم عرض الموضوع رئيس النيابة الجزئية الذى يقوم بكتابه مذكرة بالرأى ويرفعها للمحامى العام.

- يتم العرض على المحامى العام وبعد تأكيده من إستيفاء الأوراق لنظر المنازعة كمنازعة حيازة وعدم تقدم أحد أطرافها بطلبات جديدة يصدر قراره.

- يصدر قرار المحامى العام ويتم إعلانها للخصوم فى خلال 3 أيام.

- يجوز لأى ذى مصلحة التظلم من القرار فى خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه.

- يكون التظلم إما أمام المحامى تظلمًا بقراره أو أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية.


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اغتصاب أرض

التعدى على أرض

قانون العقوبات

اخبار

اليوم السابع بلس

تمكين حيازة

حيازة

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