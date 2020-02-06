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الخميس، 06 فبراير 2020 04:02 ص
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أهالى قرية الحجازية بالشرقية يطالبون تشغيل مركز شباب مهجور من 5 سنوات

الخميس، 06 فبراير 2020 04:00 ص
أهالى قرية الحجازية بالشرقية يطالبون تشغيل مركز شباب مهجور من 5 سنوات
الشرقية- فتحية الديب

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أعرب عدد من أهالى قرية الحجازية التابعة بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد من غلق مركز شباب القرية منذ 5 سنوات، وكان يعد المتنفس الوحيد للشباب للممارسة الأنشطة الرياضية.

وقال "محمد أبو ندا" أحد أهالى قرية الحجازية التابعة لمركز الحسينية، إنه منذ خمس سنوات، تقدم شباب قرية الحجازية إلى مديرية الشباب والرياضة، بطلب مبادلة أرض مركز الشباب الكائنة بوسط القرية، والتى تقدر على الواقع بقيراطين ونصف، تبرع من أحد الأهالى بمدخل القرية لإقامة مركز شباب جديد عليها، وتمت الموافقة وتم التبديل.

وتابع: قام أهالى القرية، بتجهيز الملعب وبناء النادى الجديد وعمل أسوار حديدية على الملعب على نفقة شباب القرية، وتم ممارسة النشاط الرياضى به لفترة، ثم فوجئنا بإلغاء الاتفاق من قبل مديرية الشباب وغلق النادى، ووقف النشاط منذ خمسة سنوات، وأصبح العديد من الشباب لا مأوى لهم إلا المقاهى، علما بأن النادى القديم مع أنه مبنى فقط إلا أننا كنا نمارس فيه تنس الطاولة ونشاهد مباريات المنتخب والمباريات الأوروبية. والدورى به وكان عليه رقابه صارمة من مجلس الإدارة ولكنه الآن مهجور ومأوى للفئران.

أهالى قرية الحجازية بالشرقية يطالبون تشغيل مركز شباب مهجور من 5 سنوات (1)
 

 

أهالى قرية الحجازية بالشرقية يطالبون تشغيل مركز شباب مهجور من 5 سنوات (2)
 

 

أهالى قرية الحجازية بالشرقية يطالبون تشغيل مركز شباب مهجور من 5 سنوات (3)
 

 

أهالى قرية الحجازية بالشرقية يطالبون تشغيل مركز شباب مهجور من 5 سنوات (4)
 

 

أهالى قرية الحجازية بالشرقية يطالبون تشغيل مركز شباب مهجور من 5 سنوات (5)
 

 

أهالى قرية الحجازية بالشرقية يطالبون تشغيل مركز شباب مهجور من 5 سنوات (6)
 

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