سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مطار دبى الأول عالمياً فى عدد المسافرين للعام السادس على التوالى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:54 م
مطار دبى الأول عالمياً فى عدد المسافرين للعام السادس على التوالى مطار دبى
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما زال مطار دبى فى صدارة مطارات العالم، بعد أن أصدرت مطارات دبى تقرير، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه احتفظ مطار دبى الدولى بمركزه الأول على مستوى العالم، من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام السادس على التوالى، واستقبل مطار دبى الدولى 86.4 مليون مسافر فى نهاية العام الماضى 2019 ليبتعد عن أقرب منافسيه مطار لندن هيثرو بأكثر من 6 ملايين مسافر.

وذكر التقرير أن العام الماضى كان عاماً استثنائياً بالنسبة لمطار دبى الدولى من حيث خدمة العملاء مع فترات انتظار أقصر ورقم قياسى لأداء الأمتعة وعروض بيع التجزئة للأغذية والمشروبات.

وأعرب بول غريفيث، الرئيس التنفيذى لمطارات دبى عن ارتياحه لأداء مطار دبى الدولى فى عام 2019 بقوله: "بينما كانت أعداد المسافرين فى عام 2019 أقل من العام السابق، فإن تأثير الإغلاق لمدة 45 يوماً على المدرج، وإفلاس شركة جيت إيرويز، وكذلك حظر طائرة بوينغ 737 ماكس تمثل نحو 3.2 مليون مسافر على مدى العام، وهذا هو المؤشر الرئيس للنمو فى مطار دبي".

وفى مجمل العام الماضى، تراجع إجمالى عدد المسافرين عبر المطار لـ 86.39 مليون مسافر، بنسبة 3.1%، وتأثرت الأعداد بسلسلة تحديات على مدار العام، بما فى ذلك إغلاق المدرج الجنوبى للمطار لمدة 45 يوماً بغرض تجديده ونظراً لظروف السوق العالمى، وكذلك الحظر العالمى لطائرة بوينغ 737 ماكس.

وخلال الربع الأخير من عام 2019، استقبل مطار دبى الدولى 21.9 مليون مسافر بارتفاع بنسبة 1.3٪، مما رفع متوسط عدد المسافرين الشهرى فى المجمل إلى 7.2 مليون مسافر لهذا العام.

واستطاع المطار أيضاً تخطى حاجز 8 ملايين مسافر مرتين على مدى العام الماضى فى يوليو وأغسطس.

ومن حيث إجمالى عدد المسافرين حافظت الهند على مكانتها فى مقدمة الأسواق من حيث التعامل مع مطار دبى، بإجمالى 11.9 المليون مسافر فى 2019، تلتها السعودية فى المركز الثانى بإجمالى 6.3 مليون مسافر.

وحققت المملكة المتحدة المركز الثالث بنحو 6.2 مليون مسافر، أما الدول الأخرى التى تأتى فى قائمة أكبر الوجهات فتشمل الصين بنحو 3.6 مليون مسافر والولايات المتحدة بنحو 3.2 مليون مسافر، أما على صعيد المدن، فجاءت لندن بالمقدمة بنحو 3.6 مليون مسافر، ومومباى بـ2.3 مليون مسافر، والرياض مع 2.2 مليون مسافر.


مطار دبى

اول مطار فى العالم

الامارات

دبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة