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فوائد اليوسفى للصحة فى فصل الشتاء

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:00 ص
فوائد اليوسفى للصحة فى فصل الشتاء اليوسفى- ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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اليوسفى هو ثمار شجيرة دائمة الخضرة تنتمي إلى آسيا من عائلة Rutaceae ويُعتقد أنها نشأت في غابات الصين، ويعد كليمنتين وتانغور وساتسوما وأواري من أكثر أنواع برتقال اليوسفى شيوعًا.
 
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "Stylecraze"، يتم حصاد اليوسفى في الغالب خلال فصل الشتاء ويتوفر اليوسفى المعلب على مدار العام، ويستخدم برتقال اليوسفى في السلطات ويمكن أن يؤكل نيئًا أيضًا. 
 
وتحتوي قشور اليوسفى على زيوت أساسية تستخدم في صناعة العطور ومستحضرات العناية بالبشرة.

الفوائد الصحية لليوسفي

هناك عدد من الفوائد الصحية لليوسفى مثل الوقاية من السرطان وزيادة الوزن.

1: السرطان

كشفت الأبحاث أن اليوسفى يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، حيث إن الكاروتينات الموجودة فيه بسبب ارتفاع فيتامين أ أظهرت أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد. 
 
ويحتوي اليوسفى على نسبة عالية من الليمونين والذي له تأثيرات مضادة للسرطان ويساعد أيضًا في الوقاية من سرطان الثدي.

2: فيتامين C

يحتوي اليوسفى على مستوى عالٍ من فيتامين C الذي يوفر عددًا من الفوائد الصحية، حيث يساعد في محاربة عدد من الجزيئات غير المستقرة في الجسم والمعروفة باسم الجذور الحرة من خلال خصائصه المضادة للأكسدة. 
 
ونحن جميعا ندرك حقيقة أن الجذور الحرة في الجسم يمكن أن تؤدي إلى الأمراض المعدية والسرطان، والمواد المضادة للاكسدة الموجودة في اليوسفى تنزع الجذور الحرة وتمنع الضرر الخلوي.

3: مشاكل الكوليسترول

اليوسفى ينتج مادة "صنفيرين" التي تحد من إنتاج الكوليسترول في الجسم، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في اليوسفى على خفض الكوليسترول السيئ وتعزيز الكوليسترول الجيد. 
 
تكافح اليوسفى للجذور الحرة التي تعمل على أكسدة الكوليسترول مما يجعل الكوليسترول يلتصق بجدران الشرايين. 
وعلاوة على أنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان مثل هيميسيلوز والبكتين الذي يمنع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

4: ضغط الدم

اليوسفى يساعد أيضا في خفض مستويات ضغط الدم، حيث أنها تتكون من العناصر الغذائية والمعادن مثل البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم.

5: فقدان الوزن

اليوسفى هي مصدر كبير للألياف، والأطعمة الغنية بالألياف تبقي المعدة ممتلئة لفترة أطول من الوقت وتقلل من الرغبة أو الحاجة إلى تناول المزيد من الطعام ، مما يساعد في فقدان الوزن.
 
 
 

اليوسفى

فوائد اليوسفى

فصل الشتاء

فاكهة اليوسفى

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