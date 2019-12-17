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جمعية القلب الأمريكية:خفض الكوليسترول يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:11 م
جمعية القلب الأمريكية:خفض الكوليسترول يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية امراض القلب - ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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يظل خفض نسبة الكوليسترول الغذائي من خلال التركيز على نمط غذائي صحي للقلب يستبدل الدهون المشبعة بالدهون غيرالمشبعة المتعددة نصيحة جيدة للحفاظ على مستويات الكوليسترول الضار في الدم مسدودة بالشرايين.

وأوضح الباحثون خلال دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً فى مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن الكبد يقوم بتصنيع الكثير من الكوليسترول في الدم ويستخدم في بناء الخلايا، ومع ذلك، فإن الأطعمة مثل منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الدهنية من اللحوم الحمراء والمعالجة تحتوي على كميات عالية من الكوليسترول وعادة ما تكون مرتفعة في الدهون المشبعة، والتي قد تسبب تراكم الكوليسترول في الدم.

ويساهم الكثير من الكوليسترول في الدم في تكوين رواسب صلبة وسميكة داخل الشرايين، وهي العملية التي تقوم عليها معظم أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأشار الباحثون إلى أن الأنماط الغذائية الصحية للقلب، مثل النظم الغذائية مثل البحرالأبيض المتوسط ونظام داش (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم) منخفضين بشكل طبيعي في الكوليسترول.

 وشدد "جو آن كارسون"، رئيس سابق وعضو حالي في لجنة التغذية التابعة لجمعية القلب الأمريكية وأستاذ التغذية الإكلينيكية في المركزالطبي لجنوب غرب يو تي في دالاس، على تناول نظام غذائي غني بالمواد الغذائية يشدد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم أوالخالية من الدهون، وخفض اللحوم الخالية من الدواجن، والدواجن، والأسماك أو البروتين النباتي، والمكسرات والبذور.


جمعية القلب الامريكية

اللحوم الحمراء

صحة القلب

امراض القلب

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