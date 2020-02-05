سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عقوبة قاسية تنتظر 4 تجار عملة ضبط بحوزتهم 3 ملايين جنيه.. تعرف عليها

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر 4 تجار عملة ضبط بحوزتهم 3 ملايين جنيه.. تعرف عليها صورة ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة بحوزتهما قرابة 4 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية، للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى) فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة ومقيم بمحافظة القاهرة) بمُمارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكـام القانون، ويتخذ من معرض خاص به لبيع الدراجات النارية والكائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مكاناً لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية، فضلاً عن إستخدام السيارة الخاصة به فى ذلك النشاط، ويحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية حصيلة نشاطه غير المشروع.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهم المذكور والمعرض الخاص به وسيارته، وأمكن ضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المعرض الخاص به مع (إثنين من عملائه يحملان جنسية إحدى الدول العربية) ، وبحوزتهم (3,253,000 جنيه "ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى" – 100,253 دولار أمريكى "مائة ألف ومائتين وثلاثة وخمسون دولار أمريكى" – السيارة الخاصة به - ماكينة لعد النقود -  3 هواتف محمولة تحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم الإجرامى) وبمُواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون :
 
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
 
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الاتجار بالعملة

عصابة تجارة العملة

عقوبة الاتجار بالعملة

الجهاز المصرفى

قانون البنك المركزى

العملات الأجنبية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

"الزواج بأخرى".. أبرز ادعاءات الزوجات للحصول على الطلاق

"الزواج بأخرى".. أبرز ادعاءات الزوجات للحصول على الطلاق

طلب إحاطة يحذر من إهمال بعض الأندية فى اختيار مدربى الألعاب الرياضية

طلب إحاطة يحذر من إهمال بعض الأندية فى اختيار مدربى الألعاب الرياضية

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب"

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب"

الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

شقيقا الصيادين المفرج عنهم: عشنا ساعات رعب وتدخل القيادة السياسية أعاد لنا الأمل

شقيقا الصيادين المفرج عنهم: عشنا ساعات رعب وتدخل القيادة السياسية أعاد لنا الأمل

المنشآت السياحية:مهلة لمطاعم جنوب سيناء لوقف البلاستيك وعقوبات على البحر الأحمر

المنشآت السياحية:مهلة لمطاعم جنوب سيناء لوقف البلاستيك وعقوبات على البحر الأحمر

القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة