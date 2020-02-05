حبس المتهمين بالسطو المسلح على محصلى شركة مياه القليوبية

قرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بحبس عاطل ونجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة السطو المسلح على مسئول خزينة شركة المياه بالقناطر ومشروف تحصيل خلال توجههما للبنك لإيداع مبالغ مالية، حيث إستوليا المتهمين على 275 ألف جنيه منهما وفرا هاربين ونجحت أجهزة الأمن فى تحديدهما وضبطهما بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث.
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث القناطر الخيرية بلاغا من مسئول خزينة الشئون التجارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ( مركز خدمة العملاء فرع القناطر ) شلقان ومشرف تحصيل بذات الشركة أنهما حال توجههما وبحوزتهما مبلغ مالى وقدرة ( 273.520 ) ألف جنيه داخل حقيبة يد من أموال الشركة لإيداعهما ببنك مصر فرع التقسيم السياحي دائرة المركز اعترض طريقهما شخصان احدهما يحمل سلاح نارى قام بتهديدهما وإستوليا على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي ولاذا بالفرار.
أخطرت الاجهزة الامنية وتشكل فريق بحث وامكن لضباط المباحث التوصل إلى معلومات مفادها أن مرتكبي الواقعة هم كل من خ ج ت 39 سنة عاطل ومقيم أبو الغيط دائرة المركز و ع ف م 55 سنة نجار ومقيم الخرقانية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين ،جري بإرشاد المتهمان ضبط السلاح النارى المستخدم وكذا مبلغ مالى 220.500 الف جنيه من المبلغ المستولى عليه وقيامهما بإنفاق باقى المبلغ على ملذاتهما واحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على 3 عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بحملة أمنية مكبرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بلاغاً يفيد بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون ومروجى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وأسفرت عن ضبط كل من، "ياسر م ا" 47 سنه عاطل، ومقيم باسوس – دائرة مركز القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 400 جرام ومبلغ مالى 510 جنيهات، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1379 لسنة 2020م إدارى مركز القناطر الخيرية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة