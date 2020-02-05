حبس المتهمين بالسطو المسلح على محصلى شركة مياه القليوبية

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث القناطر الخيرية بلاغا من مسئول خزينة الشئون التجارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ( مركز خدمة العملاء فرع القناطر ) شلقان ومشرف تحصيل بذات الشركة أنهما حال توجههما وبحوزتهما مبلغ مالى وقدرة ( 273.520 ) ألف جنيه داخل حقيبة يد من أموال الشركة لإيداعهما ببنك مصر فرع التقسيم السياحي دائرة المركز اعترض طريقهما شخصان احدهما يحمل سلاح نارى قام بتهديدهما وإستوليا على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي ولاذا بالفرار.

أخطرت الاجهزة الامنية وتشكل فريق بحث وامكن لضباط المباحث التوصل إلى معلومات مفادها أن مرتكبي الواقعة هم كل من خ ج ت 39 سنة عاطل ومقيم أبو الغيط دائرة المركز و ع ف م 55 سنة نجار ومقيم الخرقانية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين ،جري بإرشاد المتهمان ضبط السلاح النارى المستخدم وكذا مبلغ مالى 220.500 الف جنيه من المبلغ المستولى عليه وقيامهما بإنفاق باقى المبلغ على ملذاتهما واحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.