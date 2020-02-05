الوطنية للانتخابات تقر ندب رئيس وأعضاء اللجنة العامة لتكميلية الجيزة وملوى

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 7 لسنة 2020 بشأن ندب رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمنائها وتحديد مقرها للانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة بالمنيا ومقرها مركز شرطة ملوى.





ونص القرار على أن ندب كل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية والأمناء الأصليين والاحتياطيين المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بالقرار رئيسا وأعضاء للجنة العامة التي تجرى عملية الانتخابات التكميلية فى كل دائرة من الدائرتين يومى 11 و12 فبراير وفى حالة الإعادة يومى 10 و11 مارس.

وأشار القرار إلى أنه على اللجنة العامة أن تستمر فى عملها في اليوم التالى لإعلان الحصر العددى للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوى الشأن من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما تراه من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المشار إليه.

وعند غياب أى من رئيس اللجنة العامة أو أحد أعضائها أو وجود عذر يمنع أى منهم من العمل يحل محله عضو آخر من الجهات أو الهيئات القضائية بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.





ويكون مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى بالجيزة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بشارع صلاح سالم – ربيع الجيزى سابقا - بجوار مجمع المصالح الحكومية.

ويكون مقر اللجنة العامة بالدائرة السابعة بملوى فى المنيا بمركز الدعم الإعلامى التابع لوزارة الزراعة – نهاية شارع المجيدى بندر ملوى.

ويحل أمين احتياطى محل أمين أصلى عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.