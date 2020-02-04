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9 نصائح هامة تقدمها منظمة الصحة العالمية للوقاية من السرطان

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:07 م
9 نصائح هامة تقدمها منظمة الصحة العالمية للوقاية من السرطان منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم، بمناسبة اليوم العالمى للسرطان الموافق 4 فبراير من كل عام، عن ضرورة التوسّع في الخدمات الخاصة بالسرطان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتحذر المنظمة من استمرار الاتجاهات الحالية الذي سيؤدي إلى زيادة بنسبة 60% في حالات السرطان في العالم خلال العقدين القادمين، وسيحدث أكبر قدر من الزيادة (ما يقدر بنحو 81%) في الحالات الجديدة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تبلغ فيها معدلات البقاء على قيد الحياة أدنى مستوياتها.

ويعود ذلك في معظمه إلى أن هذه البلدان اضطرت إلى تركيز مواردها الصحية المحدودة على محاربة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأم والطفل، في حين أن الخدمات الصحية غير مجهزة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه، وفي عام 2019، أفاد أكثر من 90% من البلدان المرتفعة الدخل بتوافر خدمات علاج السرطان الشاملة في نُظم الصحة العمومية في حين لم يُفد بذلك إلا أقل من 15% من البلدان المنخفضة الدخل.

ويقول الدكتور رين مينجهوي، المدير العام المساعد للتغطية الصحية الشاملة الأمراض السارية وغير السارية، بمنظمة الصحة العالمية "يُعد هذا جرس إنذار لنا جميعاً كي نتصدى لعدم المساواة غير المقبول في الخدمات الخاصة بالسرطان بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، فإذا أتيحت الرعاية الأولية ونُظم الإحالة أمام الأشخاص، سيمكن الكشف عن السرطان مبكراً وعلاجه بفعّالية، فينبغي ألا يشكل السرطان حكماً بالإعدام على أي إنسان في أي مكان.

ومع ذلك فمن الممكن إحراز التقدم في البلدان الفقيرة، وتصدر المنظمة بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان تقريرين منسقين عن اليوم العالمي للسرطان (4 فبراير)، استجابة لدعوة الحكومات إلى إجراء المزيد من البحث في السياسات والبرامج المحتملة ونطاقها من أجل تحسين مكافحة السرطان.

قال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة إنه "من الممكن إنقاذ أرواح 7 ملايين شخص على الأقل خلال العقد القادم، بتحديد المعارف الأنسب لحالة كل بلد من البلدان، وبالاستناد إلى التغطية الصحية الشاملة في الاستجابة القوية للسرطان، وبحشد مختلف أصحاب المصلحة للعمل معاً.

وتسلط المنظمة الضوء على طيف واسع من التدخلات المثبتة للوقاية من حالات السرطان الجديدة، وتشمل هذه التدخلات مكافحة تعاطي التبغ (المسؤول عن 25% من الوفيات الناجمة عن السرطان)، والتطعيم ضد التهاب الكبد B للوقاية من سرطان الكبد، والتخلص من سرطان عنق الرحم بالتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وتنفيذ التدخلات العظيمة الأثر الخاصة بالتدبير العلاجي للسرطان التي تعود بالقيمة مقابل المال، وضمان إتاحة الرعاية الملطفة بما في ذلك علاج الألم.

وقالت الدكتورة إليزابت وايدرباس، مديرة الوكالة الدولية لبحوث السرطان إن "السنوات الخمسين الماضية شهدت قدراً هائلاً من التقدم في البحث في مجال الوقاية من السرطان وعلاجه، وانخفض معدل الوفيات الناجمة عن السرطان، وقد اعتمدت البلدان المرتفعة الدخل برامج الوقاية والتشخيص المبكر والفحص لتحري المرض، التي أسهمت مع تحسّن العلاج في الحد بنسبة 20% من احتمال الوفاة المبكرة في الفترة بين عامي 2000 و2015، في حين أن هذه النسبة لم تتجاوز 5% في البلدان المنخفضة الدخل، ويلزم أن نحقق استفادة الجميع على قدم المساواة، وستواجه البلدان التحدي المتمثل في اختيار العلاجات مع الموازنة بين الاعتبارات التي ينبغي أن تُراعى، بما في ذلك التكلفة والجدوى والفعّالية، وتقع على عاتق كل حكومة من الحكومات مهمة اختيار علاجات السرطان الابتكارية الملائمة، مع الإقرار بأن العلاجات القائمة، التي يُعد العديد منها فعّالاً وميسور التكلفة، يمكنها أن تعود بالفوائد على مكافحة السرطان دون التسبب في صعوبات مالية.

 

ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية هناك 10 ملايين شخص توفى نتيجة السرطان فى العالم فى عام 2018، وللحد من الإصابات حول العالم، هناك عدة نصائح توصى بها منظمة الصحة العالمية إحرص على اتباعها..

منع السرطان
منع السرطان

تقدم منظمة الصحة العالمية نصائح مهمة للوقاية من السرطان:

أولا: امتنع عن التدخين أو أى شكل من اشكال التبغ.

ثانيا: اجعل منزلك خاليا من التدخين أو دخان التبغ.

ثالثا: الرضاعة الطبيعية تحمى الأم من خطر الاصابة بالسرطان.

10 مليون وفاة بسبب السرطان فى 2018
10 مليون وفاة بسبب السرطان فى 2018

رابعا: احرصى على تطعيم أطفالك ضد فيروس بى.

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

خامسا: تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة واستخدم واقى الشمس.

سادسا: تجنب الملوثات البيئية والادخنة وعوادم السيارات.

سابعا: ممارسة الرياضة أو أى نشاط بدنى.

نصائح للوقاية من السرطان
نصائح للوقاية من السرطان

ثامنا: الحد من تناول الكحوليات.

تاسعا: اتباع برامج المسح الصحى للكشف عن السرطان مبكرا.

 


السرطان

الاصابة بالسرطان

زيادة الاصابة بالسرطان

ارتفاع حالات الاصابة بالسرطان

منظمة الصحة العالمية

علاج السرطان

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