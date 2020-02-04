سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نفاد النسخة الأولى من كتاب الخشت "نحو تأسيس عصر دينى جديد بمعرض الكتاب"

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:35 ص
نفاد النسخة الأولى من كتاب الخشت "نحو تأسيس عصر دينى جديد بمعرض الكتاب" معرض الكتاب ارشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، صباح اليوم، إقبالًا كبيرًا على كتاب "نحو تأسيس عصر دينى جديد" للدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ فلسفة الدين والمذاهب الحديثة والمعاصرة ورئيس جامعة القاهرة، بعد نفاد النسخة الأولى منه وإصدار طبعة أخرى، وهو كتاب يفتح النقاش حول الأفكار المطروحة فى موضوع الخطاب الدينى، ويدعو فيه إلى تجاوز عصر الجمود الدينى والعودة إلى الإسلام النقى المنسى وتخليصه من الموروثات الاجتماعية وقاع التراث والرؤية الأحادية للإسلام.

كان كتاب نحو تأسيس عصر دينى جديد" للدكتور عثمان الخشت، أثار حالة من الجدل فى مؤتمر الأزهر العالمى تحت عنوان: "تجديد الفكر الإسلامى" بعدما أهداه الدكتور الخشت لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات الفكرية للدكتور محمد الخشت، التى تم نشرها في إحدى الجرائد الخاصة فى الفترة من 2013 إلى 2015، وتم استعادتها وفق تصنيف مختلف وإصدارها فى كتاب عام 2017.

وأكد مسؤلو المبيعات بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، على نفاد نسخ الطبعة الأولى للكتاب منذ عدة أيام، وأنه تم طباعة الكتاب طبعة ثانية وتوفير نسخ إضافية منه فى جناح الهيئة العامة للكتاب ومكتبة الأسرة بمعرض الكتاب، وفى منافذ بيع الهيئة العامة للكتاب بجميع محافظات الجمهورية، ومع باعة الجرائد فى الميادين العامة.

ويدعو الدكتور محمد عثمان الخشت فى هذا الكتاب، إلى تجاوز «عصر الجمود الدينى» الذى طال أكثر من اللازم فى تاريخ أمتنا العربية، من أجل تأسيس عصر دينى جديد، نخرج فيه من دائرة الكهنوت الذى صنعه البشر بعد اكتمال الوحى الإلهى، وتلقفه مقلدون أصحاب عقول مغلقة ونفوس ضيقة لا تستوعب رحابة العالم ولا رحابة الدين.

ويرفض الدكتور محمد الخشت، فى كتابه، تجديد الخطاب الدينى التقليدى، فهو يرى أن تجديد الخطاب الدينى عملية أشبه ما تكون بترميم بناء قديم، والأجدى هو إقامة بناء جديد بمفاهيم جديدة ولغة جديدة ومفردات جديدة إذا أردنا أن نقرع أبواب عصر دينى جديد.

وطرح الخشت مهام عاجلة لتأسيس خطاب دينى يتلاءم مع التحديات الراهنة التى تواجه العالم الإسلامى مؤكدا اننا بحاجة إلى خطاب دينى جديد وليس تجديد الخطاب التقليدى، وآن الأوان لنقد شامل للتيارات أحادية النظرة التى تزيف الإسلام.

 ويدعو الدكتور الخشت، إلى العودة إلى الإسلام النقى المنسى قرآنا وسنة صحيحة، مشيرا إلى أن الإسلام الذى نعيشه اليوم مزيفا بسبب التيارات المتطرفة  والجماعات الإرهابية ومجتمعات التخلف الحضارى، ويؤكد أنه لا يمكن هذا إلا بتخليص الإسلام من «الموروثات الاجتماعية» و«قاع التراث»، و"الرؤية الأحادية للإسلام".


جامعة القاهرة

محمد الخشت

تجديد الخطاب الدينى

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدكتور عثمان الخشت يكتب: ضد الإسلام المزيف.. يجب تخليص الإسلام من العناصر الراكدة فى التراث.. التوحيد الخالص لله وحده هدفنا الأسمى.. توجيه النقد الشامل للكهنوت الذي صنعه البشر وتلقفه أصحاب عقول مغلقة

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:13 ص

مظهر شاهين يكتب: هل أخطأ الدكتور الخشت حين "فكر" فى مؤتمر عنوانه "الفكر"؟.. من يزعم أن الإسلام انتصر فى مؤتمر الأزهر فليراجع نفسه.. والتراث لم يكن سببا فى نصر أو هزيمة.. وقضية التراث بحاجة لنقاش واسع دون إقصاء

الجمعة، 31 يناير 2020 06:41 م

الخشت يعيد نشر رده على الدكتور الطيب بمؤتمر الأزهر بعد إخفاء وتحريف بعض المواقع لها..رئيس جامعة القاهرة على منصة المؤتمر: لم أكن أريد حجاجا بل أردت حوارًا..لا يجب أن تكون العلاقة مع التراث علاقة تقديس أو تهوين

الجمعة، 31 يناير 2020 12:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة