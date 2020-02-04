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مسئول أممى: الأطراف المتناحرة فى ليبيا بدأت محادثات بجنيف لوقف إطلاق النار

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:19 ص
مسئول أممى: الأطراف المتناحرة فى ليبيا بدأت محادثات بجنيف لوقف إطلاق النار مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة
رويترز

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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن الأطراف المتناحرة بدأت محادثات في جنيف لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، موضحا أن هناك إرادة حقيقية لدى الطرفين لبدء مفاوضات.

وأضاف سلامة أنه يأمل أن يصدر مجلس الأمن الدولى خلال أيام قرارا يجدد التأكيد على حظر الأسلحة.

كانت الأمم المتحدة، أعلنت أمس الاثنين، أن اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا سوف تجتمع اليوم فى جنيف، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل، فى غضون ذلك قال موقع "عرب وويكلى" إن التدخل التركى فى ليبيا واستغلال أنقرة للمقاتلين من سوريا لمحاربة الجيش الوطنى الليبى يثير تخوفات من إمكانية استغلال الحدود التى يسهل اختراقها بين شمال دارفور فى السودان وتشاد مع ليبيا واستخدامها كطريق من أجل توفير الإمداد والدعم للميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى الليبى.

وأشار الموقع إلى أن هذا السيناريوهات واضحا عندما أعلنت مصادر أمنية سودانية عن ضبط أسلحة كانت متجهة إلى ليبيا على ما يبدو إلى جانب الاستيلاء على الشحنة، ألقت قوات الدعم السريع السودانية القبض على العديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الأفراد الذين يحملون جوازات سفر تركية.


ليبيا

غسان سلامة

الأمم المتحدة

وقف إطلاق النار

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