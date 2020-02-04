فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

كتبت ـ هند عادل

أعلنت السلطات المعنية بالصين وقوفها فى وجه فيروس كورونا القاتل بكل قوتها لمواجهة تفشيه فى البلاد، خاصة فى مقاطعة هوبى ومدينة ووهان والتى ظهر بها الفيروس لأول مرة فى الأيام الأخيرة للعام الماضى، وأكدت أن مهمتها هى السباق ضد الشيطان وهو المسمى الذى أطلقته على تفشى وباء فيروس كورونا، وتضمنت إجراءات مواجهة الفيروس بناء 3 مستشفيات كبرى فى مدينة ووهان خلال 10 أيام فقط فى تحدى ليس الأول من نوعه الذى تقوم به السلطات الصينية فقد فعلتها من قبل فى مواجهة وباء السارس الذى ظهر عام 2003.

ويقدم الفيديو التالى معلومات هامة عن المستشفيات التى أقامتها الصين لمواجهة الأوبئة الخطيرة التى تفشت بها مثل السارس وكورونا:

1ـ عام 2003 بدأت الصين فى بناء مستشفى لمواجهة تفشى مرض سارس.

2ـ مدة بناء المستشفى المعروفة بشياو تانغشان" 7 أيام.

3ـ مقرها فى الضاحية الشمالية للعاصمة بكين.

4ـ بناء 3 مستشفيات بمدينة ووهان لعلاج مصابى فيروس كورونا فى 10 أيام

5ـ مساحة كل مستشفى 25 ألف متر مربع تم تشغيل أول واحدة منها.

6ـ مستشفيات كورونا أنشئت على نفس طريقة تصميم مستشفى مواجهة السارس عام 2003.

8ـ مستشفى شياو تانغشان استقبل سُبع مرضى السارس فى البلاد فى غضون شهرين مما خلق معجزة فى تاريخ الدواء.

9ـ مستشفيات ووهان ستستقبل آلاف الحالات من المصابين بفيروس كورونا.