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فوائد الجرجير على صحة جسمك وبشرتك وخصوبتك

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:00 ص
فوائد الجرجير على صحة جسمك وبشرتك وخصوبتك الجرجير - صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الجرجير من أفضل أنواع الخضراوات الورقية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض، كما أنه من افضل انواع الخضراوات لتعزيز صحة الشعر والبشرة، حيث يحتوى الجرجير على " فيتامين أ ، سى، ك، كالسيوم، بوتاسيوم، ماغنسيوم، ألياف غذائية، كربوهيدرات"، وغيرها من العناصر والفيتامينات الهامة لصحة الجسم .

وحسب ما ذكره موقع foodfacts فأن للجرجير فوائد عديدة لصحة الجسم والبشرة والشعر ، كما انه يعزز الصحة الجنسية أيضا ومن فوائد الجرجير

فوائد الجرجير على صحة الجسم

1: يعتبر الجرجير من الخضروات الضرورية الهامة لصحة الجسم حيث انه يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان الثدى، القولون، المعدة، الجلد، وغيرها من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم .

2:يحتوى الجرجير على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التى تعمل على تحسين اداء الغدة الدرقية.

3:تناول الجرجير باستمرار يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من الربو والسعال واضطرابات الجهاز التنفسى عموما.

4:يحتوى الجرجير على بعض الخصائص التى تساعد على تعزيز صحة اللثة والاسنان والوقاية من الالتهابات والاحمرار والتورم.

5:المواظبة على تناول الجرجير يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والبكتيريا، فينصح بتناوله دائما وتشجيع الاطفال وكبار السن على تناوله ايضا للحفاظ على صحتهم.

6:تناول الجرجير يعمل على تحسين صحة الجسم بعد انقطاع الطمث كما إنه يحد من خطر الاصابة بأمراض العظام مثل الهشاشة والالتهابات والأورام، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات الأخرى الهامة لصحة العظام.

7:يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الاصابة بتصلب الشرايين والجلطات.

8:تناول الجرجير يعمل على تحسين صحة البصر والوقاية من مشاكل العين والرؤية، كما انه يساعد على تقوية النظر.

9: يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحد من خطر الاصابة بالالتهابات والقرح.

فوائد الجرجير على صحة البشرة

1: يحتوى الجرجير على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها ووقايتها من البقع الداكنة والبثور.

2:يساعد الجرجير على وقاية البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة والعجز، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة الجسم.

3:يعمل على تفتيح البشرة ورطوبتها وعلاج الجفاف والبقع وذلك عن طريق استخدام زيت الجرجير على البشرة أو تناول الجرجير يوميا.

فوائد الجرجير على صحة الشعر

1: يعتبر زيت الجرجير من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية الغنية بالعناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز بصيلات الشعر وحمايته من التلف والتساقط.

2:تناول الجرجير أو استخدام زيت الجرجير يعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه وحمايته من الجفاف والتلف.

3:يساعد على لمعان الشعر وجماله وحمايته من القشرة والتساقط.

4: وضع زيت الجرجير على الشعر يساعد على كثافته وعلاج التهابات فروة الرأس.

فوائد الجرير على الصحة الجنسية

1:يحتوى الجرجير على نسبة عالية من الحديد والزنك وبعض العناصر الاخرى التى تعمل على زيادة الرغبة الجنسية عند الرجال.

2:تناول الجرجير يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية وزيادة فرص الانجاب.

3:يحافظ على صحة الجهاز التناسلى عند الرجال وتحسين عملية الاخصاب.

 

 


الجرجير

تناول الجرجير

فوائد الجرجير

فوائد الجرجير للصحة الجنسية

الشعر

البشرة

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