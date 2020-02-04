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صور.. جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:41 ص
صور.. جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة موظفى جمارك مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أميرة عطية من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على الركاب القادمين من الشارقة على خطوط العربية للطيران، اشتبهت نورا السيد أحمد مأمور اللجنة المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية يجر أمامه عربة عفش الخاصة به محاولاً الخروج مسرعًا من صالة التفتيش، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق سداد رسوم والضرائب جمركية أجاب بالنفى، وبدا عليه التردد والارتباك.

وبالعرض على محمد حفظى المشرف على الصالة الخضراء، قرر تمرير الحقائب على جهاز الكشف بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد سامى، فأفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة داخل الشنط.

وبالعرض على أميرة عطية مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من محمود إمام تحت إشراف محمد حفظى بحضور محمد محمد حميدة نائب مدير الجمرك فتبين وجود عدد 15 هاتفا محمولا و6 ساعة يد apple smart watch و 6 سماعة airpods pro.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركيه وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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