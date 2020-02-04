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زيادة إنتاج بى.بى من النفط الصخرى بأمريكا أكثر من مثليه فى 2019

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:42 م
زيادة إنتاج بى.بى من النفط الصخرى بأمريكا أكثر من مثليه فى 2019 النفط_أرشيفية
رويترز

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زاد إنتاج بي.بى من النفط الصخرى بالولايات المتحدة أكثر من مثليه فى 2019 مقارنة بالعام السابق، إذ كثفت الشركة الإنتاج فى أعقاب الاستحواذ بقيمة 10.5 مليار دولار على أصول بي.إتش.بى أواخر 2018.

وارتفع إنتاج النفط بقطاع بي.بى للنفط الصخري، المعروف باسم بي.بي.إكس إنرجي، إلى 124 ألف برميل يوميا فى 2019 من 55 ألف برميل يوميا قبل عام.

وزاد إنتاج الغاز الطبيعى إلى 2175 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من 1705 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

وارتفع الإنفاق الرأسمالى فى بي.بي.إكس إلى 1.94 مليار دولار فى 2019، أى ما يعادل نحو 12% من إجمالى نفقات بي.بى الرأسمالية، من 1.15 مليار دولار فى العام السابق.

وقال المدير المالى برايان جيلفارى إن بي.بى أتمت إلى حد كبير بيع بعض المحافظ من أصول فى قطاع النفط الصخرى تنتج فى الأغلب غازا طبيعيا، والتى طرحتها للبيع عقب صفقة بي.إتش.بي.

وشغلت بي.بي.إكس فى المتوسط 13 منصة حفر فى ثلاثة أحواض فى 2019، بواقع أربع منصات فى حوض هاينسفيل وست فى إيجل فورد وثلاث فى الحوض البرمي.


بيبى

النفط الصخرى

الغاز الطبيعى

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