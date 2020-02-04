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"جهاز الإحصاء ":216 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية فى ديسمبر الماضى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:00 ص
"جهاز الإحصاء ":216 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية فى ديسمبر الماضى محطة مصر - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إيرادات السكك الحديدية في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2018، حيث حققت السكك الحديدية إيرادات إجمالية بلغت نحو 216.7 مليون جنيه، مقابل 192.6 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 24.1 مليون جنيه، وهو ما يعكس نتائج منظومة العمل التي يجري تطبيقها حاليا بهيئة السكك الحديدية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية في ديسمبر الماضي، حيث بلغ نحو 28.2 مليون راكب، مقابل 22.2 مليون راكب في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 6 ملايين راكب، بينما شهدت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية انخفاضا طفيفا، حيث سجلت نحو 443.4 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 451 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 7.6 ألف طن.

وتتبنى وزارة النقل خطة طموحة من أجل تطوير هيئة السكك الحديدية، أبرزها جهود تطوير قطارات الهيئة، بالتعاقد مع تحالف روسي مجرى شركة "ترانسماش هولدنج" لتوريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، بقيمة إجمالية 22 مليار جنيه، تشمل توريد 800 عربة مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتم توريد الدفعة الأولى من العربات بعد 14 شهرا من تاريخ تفعيل العقد، إلى جانب جهود تطوير نظام الإشارات للسكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية.

وحققت السكك الحديدية إيرادات إجمالية بلغت 216.6 مليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 193.7 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22.9 مليون جنيه، كما ارتفع عدد ركاب السكك الحديدية في سبتمبر الماضي، حيث بلغ نحو 22.5 مليون راكب، مقابل 18.8 مليون راكب في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 3.7 مليون راكب.


جهاز الإحصاء

إيرادات السكك الحديدية

نقل البضائع

اخبار الاقتصاد

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