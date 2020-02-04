جلوبال فاير باور: الجيش المصرى بالمركز التاسع ضمن أقوى جيوش العالم بـ2020

كتب محمد أحمد طنطاوى

ذكر موقع جلوبال فاير باور، المختص بتصنيفات الجيوش عالميا فى أحدث تقرير له عن قائمة 2020 لأهم جيوش العالم، صعود الجيش المصرى للمركز التاسع عالميا، متقدما 3 مراكز على التوالى، متجاوزا جيوش دول البرازيل وألمانيا وتركيا وإيران وإسرائيل، التى جاءت فى المركز رقم 18 عالميا.

وقد جاء فى التصنيف العالمى وفقا لجلوبال فاير باور الجيش الأمريكى فى المقدمة محتلا المركز الأول، بينما جاء الجيش الروسى فى المركز الثانى، فيما جاء الجيش الصينى بالمركز الثالث، تلاه الجيش الهندى بالمركز الرابع، ثم الجيش اليابانى فى المركز الخامس، ثم كوريا الجنوبية فى المركز السادس عالميا.

وضمت القائمة الجيش الفرنسى الذى جاء فى المركز السابع عالميا، والجيش البريطانى بالمركز الثامن عالميا، حيث يسبق الجيش المصرى فى التصنيف مباشرة، بعدما احتل الأخير المركز التاسع، فيما جاء الجيش البرازيلى فى المركز العاشر، ليغلق قائمة الـ 10 الكبار عالميا.

وكشف موقع التصنيفات العسكرية جلوبال فاير باور أن الموجودين على قوة الجيش المصرى يبلغ عددهم 920 ألف جندى وضابط وصف ضابط، منهم 440 ألف بالخدمة، و480 ألف تحت الطلب أو ضمن قوات الاحتياط، فيما يبلغ عدد الطائرات لدى القوات الجوية المصرية 1054 طائرة، ما بين مقاتلات ومروحيات هجومية وطائرات ومروحيات نقل عسكرى وطائرات تدريب.

وأشار الموقع إلى أن القوات البرية المصرية تمتلك نحو 4295 دبابة قتال، بالإضافة إلى 11700 عربة مدرعة، كما أن القوات البحرية المصرية لديها 316 قطعة بحرية، موزعة ما بين حاملتى مروحيات و7 فرقاطات، و8 غواصات، و7 كورفيت، و45 وحدة مرور ساحلى، و31 وحدة من كاسحات الألغام البحرية.

وكشف التقرير أن الحدود المصرية المشتركة مع عدد من الدول على الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية تبلغ 2612 كيلو متر مربع، وامتداد سواحل يصل إلى 2450 كيلو متر مربع، وشبكة الطرق المصرية تبلغ مساحتها نحو 65 ألف كيلومتر، و11 ميناء، و83 مطار وقاعدة جوية، و5083 كيلو متر من السكك الحديدية.



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