وفي سياق متصل، بدأ مستشفى (هوهشنشان) الذي تم إنشاؤه حديثا فى ووهان في استقبال المرضى المصابين بهذا الفيروس اليوم الثلاثاء، حيث يتم حاليا نقل الدفعة الأولى من المرضى إلى المستشفى ، الذي تم تسليمه أمس الأول بعد عملية بناء استمرت 10 أيام.

ويعد هذا المستشفى أحد مستشفيين مؤقتين مخصصين لعلاج المرضى المصابين بهذا الفيروس ويتسعان إلى 2600 سرير، حيث ما يزال المستشفى الثاني (ليشنشان) قيد الإنشاء.