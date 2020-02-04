بكين(أ ش أ)

أعلن مقر قيادة مكافحة وباء كورونا الجديد، فى مقاطعة هوبى، بوسط الصين تحويل 3 مواقع فى مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس، إلى مستشفيات لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد، وذكر المقر - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه سيتم تحويل صالة هونغشان للألعاب الرياضية ومركز ووهان الدولي للمؤتمرات والمعارض ومجمع ثقافي يطلق عليه اسم (ووهان ليفينج روم)، إلى مستشفيات تضم 3400 سرير .. موضحا أن هذه المواقع ستستقبل المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ناجمة عن فيروس كورونا الجديد.

وفي سياق متصل، بدأ مستشفى (هوهشنشان) الذي تم إنشاؤه حديثا فى ووهان في استقبال المرضى المصابين بهذا الفيروس اليوم الثلاثاء، حيث يتم حاليا نقل الدفعة الأولى من المرضى إلى المستشفى ، الذي تم تسليمه أمس الأول بعد عملية بناء استمرت 10 أيام. ويعد هذا المستشفى أحد مستشفيين مؤقتين مخصصين لعلاج المرضى المصابين بهذا الفيروس ويتسعان إلى 2600 سرير، حيث ما يزال المستشفى الثاني (ليشنشان) قيد الإنشاء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا"في شتى أنحاء البلاد.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بـ 3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها اليوم /الثلاثاء/ لشاب يبلغ من العمر 39 عاما ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.

وأضافت اللجنة أن 2788 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23214 شخصا بالفيروس، فيما خرج 632 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 221015 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 12755 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الاثنين.

وسجلت منطقة هونج كونج الادارية الخاصة 15 حالة مؤكدة، بينما تم تسجيل 8 حالات في منطقة ماكاو الادارية الخاصة و10 حالات في تايوان حتى يوم أمس.