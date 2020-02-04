الأوقاف: افتتاح مائة مسجد خلال الشهر الجارى كدفعة أولى للعام الحالى

كتب - إسماعيل رفعت

صرح الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، فى وزارة الأوقاف، أن الوزارة خلال شهر فبراير 2020 ستتولى فرش وافتتاح (100) مسجد تم إحلالها وتجديدها، منها (71) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية، و(28) مسجدًا بالجهود الذاتية التى تدعمها الوزارة، وسيتم فرشها جميعها بمعرفة الوزارة وعلى نفقتها.

قالت وزارة الاوقاف، يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وذلك على النحو التالى:-

أولًا : المساجد التى تم إحلالها وتجديدها وصيانتها بمعرفة الوزارة ، وسيتم فرشها بمعرفة الوزارة

1. مسجد عزبة شعيب جزائر عيسى – الدلنجات البحيرة

2. مسجد محمد البوصيلي الموازنة – مركز رشيد البحيرة

3. مسجد الإمام علي بن أبي طالب – وادي النطرون البحيرة

4.مسجد الكريوني – قرية الكريوني – إيتاي البارود البحيرة

5.مسجد العشماوي – أبو هواش – المحمودية البحيرة

6. مسجد المحطة – قرية نفرة – دمنهور البحيرة

7. مسجد الإنشا الكبير – مركز رشيد البحيرة

8. مسجد العشي – الابقعين – حوش عيسى البحيرة

9. مسجد باغوص الشرقي – أبو المطامير البحيرة

10 مسجد أمير الأنبياء – وادي النطرون البحيرة

11. مسجد على المغربي – أبو صمادة – الدلنجات البحيرة

12. مسجد التوبة – عمر شاهين – مركز بدر البحيرة

13. مسجد سيدى سالم – كوم حمادة البحيرة

14. مسجد الكبير – منقباد أسيوط

15. مسجد جابر أغا – صنبو ديروط أسيوط

16. مسجد الشيخ العدوي – بني عدي – منفلوط أسيوط

17. مسجد الري – ديروط أسيوط

18. مسجد اليوسفي – ديروط أسيوط

19. مسجد شم النسيم – الشيخ مبارك – أبوقرقاص المنيا

20. مسجد العشماوي – أولاد الشيخ – مطاي المنيا

21. مسجد آل درويش – قرية البراجيل – ملوي المنيا

22. مسجد داود الكبير – قلين كفر الشيخ

23. مسجد دروسلي – فوه كفر الشيخ

24. مسجد الصيادين – منية الرقة – أطفيح الجيزة

25. مسجد عمر بن عبد العزيز – الصف الجيزة

26. مسجد عادل عوض – ميت يزيد – السنطة الغربية

27. مسجد الزبلاوي – الكمالية – المحلة الغربية

28. مسجد سيدي طلحة – الشين – قطور الغربية

29. مسجد الشيخ على محمود – الإسمنتي – نقادة قنا

30. مسجد الحاكم – قوص قنا

31. مسجد الشيخ موسى دلاص – مركز ناصر بنى سويف

32. مسجد الجمل – المناشي – أبوصير – مركز الواسطي بنى سويف

33. مسجد أبو السعود – المسيد – الأبيض – مركز أهناسيا بنى سويف

34. مسجد الشباب –كفر سعد البلد دمياط

35. مسجد الكبير – قرية المحمدية – كفر سعد دمياط

36. مسجد النور – ادوار روفائيل – طامية الفيوم

37. مسجد الطحاوي – القبلي – أبو كساة – أبشواي الفيوم

38. مسجد فيكتور – الجمال – طامية الفيوم

39. مسجد أبو بكر الصديق – منشأة ظافر – أطسا الفيوم

40. مسجد الإيمان – ك 19 – القنطرة غرب الإسماعيلية

41. مسجد النور – أبو عدروب – التل الكبير الإسماعيلية

42. مسجد الكبير – أبو دهشان الإسماعيلية

43. مسجد السواحل – سرابيوم – فايد الإسماعيلية

44. مسجد الهداية – الكربة – القنطرة غرب الإسماعيلية

45. مسجد التقوي –دائرة إسماعيل شيرين – دار السلام سوهاج

46. مسجد الأربعين – البطاح – المراغة سوهاج

47. مسجد آل ناروز – العسيرات سوهاج

48. مسجد نجع الحميدات – أولاد سالم قبلي دار السلام سوهاج

49. مسجد آل حمدون – ونينة سوهاج

50. مسجد السندق- سليمان الجلاوية – ساقلته سوهاج

51. مسجد الهدي – الساحل – البلينا سوهاج

52. مسجد آل تراكي – المراغة سوهاج

53. مسجد الرحمة – النوادرة – البلينا سوهاج

54. مسجد الشولة – القرعان – جرجا سوهاج

55. مسجد آل عقيص اقصاص – المراغة سوهاج

56. مسجد الرحمن – الحاج بخيت – المراغة سوهاج

57. مسجد راغب الكبير – منشأة راغب – الحسينية الشرقية

58. مسجد العزبة القبلية – الزقازيق الشرقية

59. مسجد فجر الإسلام – كفر أبو قورة ـ أبو كبير الشرقية

60. مسجد محمد على مسعود – منشأة السلام – ههيا الشرقية

61. مسجد أبو عيد – ميت معلا – بلبيس الشرقية

62. مسجد الفردوس – المساعدة – منيا القمح الشرقية

63. مسجد الحساينة – دكرنس الدقهلية

64. مسجد كراملة الكبير – المنتزه الإسكندرية

65. مسجد لاتدرت – المنتزه الإسكندرية

66. مسجد عباد الرحمن – موط – الداخلة الوادي الجديد

67. مسجد الوهاب – الكفا – الفرافرة الوادي الجديد

68. مسجد الرحمن – مؤنسة – أشمون المنوفية

69. مسجد النور- بابل – تلا المنوفية

70. مسجد الشهيد أشرف عبد الدايم – الفرز – حي السويس السويس

71. مسجد النصر – كفر أحمد عبده – القديم – الأربعين السويس

ثانيًا : المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها بالجهود الذاتية ، وسيتم فرشها بمعرفة الوزارة أيضًا



. مسجد البرقي البحري – حوش عيسى البحيرة

2. مسجد جمال النبي – دنشال – دمنهور البحيرة

3. مسجد الهدى- طلمبات – شريشرة – كفر الدوار البحيرة

4. مسجد الناصر صلاح الدين – أبو كريم – ديروط أسيوط

5. مسجد الحكيم – نزلة ضاهر – ديروط أسيوط

6. مسجد أولاد عبد السلام – القوصية أسيوط

7. مسجد خليل سقام – عزبة عبد الله سقام – دمشير المنيا

8. مسجد نور السلام – قرية دمشا هاشم المنيا

9. مسجد التوحيد – عزبة خميس – صفط الخمار المنيا

10. مسجد الشيخ محمد الحيني – قرية ابوان – مطاي المنيا

11. مسجد الوكيل – قرية الطرانة غرب – السادات المنوفية

12. مسجد الفتح – خط المشروع – أرمنت الأقصر

13. مسجد الشيخ هاشم عبد الرحيم – إسنا الأقصر

14. مسجد الخطباء – كومير – حاجر كومير الأقصر

15. مسجد إبراهيم سري – عزبة سري – العياط الجيزة

16. مسجد الإسراء– قرية الزبو – الواحات البحرية الجيزة

17. مسجد إبراهيم الدسوقي – كتامة – بسيون الغربية

18. مسجد كفر درويش – الوحدة المحلية الفنت – مركز الفشن بني سويف

19. مسجد الحاج يحيى – بهمشين بني سويف

20. مسجد الشهيد – قرية طوة – ببا بني سويف

21. مسجد العتيق – الثعالبة – سرسنا – طامية الفيوم

22. مسجد أبو بكر الصديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر- طهطا سوهاج

23. مسجد السلام – الشرفا – البلينا سوهاج

24. مسجد الطبولة – نجع السوق – قرية أم دومة – طما سوهاج

25. مسجد الإخلاص- قرية مزاتة – جرجا سوهاج

26. مسجد الهدى – قرية بندار – الكرمانية سوهاج

27. مسجد عزبة بني صالح الجديدة – إنشاص الرمل الشرقية

28. مسجد الإيمان عزبة الغرابوة – ديرب نجم الشرقية

29. مسجد أحمد صبيح – ناحية سماكين الغرب – الحسينية الشرقية