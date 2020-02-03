نائب محافظ الدقهلية يجتمع بالهيئة العربية للتصنيع لمناقشة انشاء مصنع تدوير القمامة

الدقهلية شريف الديب

عقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا لمناقشة واستعراض بعض الجوانب الفنية والقانونية للعقد المنتظر بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع في اطار تطوير وتأهيل موقع سندوب لمعالجة وتدوير القمامة بطاقة استيعابية 1200 طن يوميا. وذلك بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

وأكد الشيخ ،أن الجميع يعمل من أجل الصالح العام ولتحقيق المستهدف من المشروعات الخدمية والتنموية ،التي توفر الخدمة للمواطنين، في مختلف المجالات ،مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العقد في صيغته النهائية خلال أسبوع.

حضر الاجتماع ممثلى الهيئة العربية للتصنيع، و توكل الشال مدير عام البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة، والكيميائي عبده محمدين مدير مشروع المخلفات الصلبة بالمحافظة، و ثروت فتوح مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، و بدر السيد مدير التعاقدات بالمحافظة المركز الإعلامي لمحافظة الدقهلية.

يذكر بأن شهد هيثم الشيخ نائب المحافظ جلسة نادي روتاري المنصورة بنادي جزيرة الورد وكان في استقباله المحاسب طارق عبد الهادي رئيس نادي روتاري الدقهلية،بحضور الدكتور شريف والي محافظ نادي روتاري مصر،والمستشار عصام ابو زيد رئيس نادي روتاري الغربية،والمهندس توفيق عوض الله مؤسس النادي بالدقهلية.

واعرب رؤساء نوادي الروتاري عن تقديرهم الشديد لجهود الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الملموسة في مختلف القطاعات بالمحافظة خلال الفترة القليلة الماضية منذ توليه مسئولية المحافظة،كما اعربوا عن ترحيبهم وتقديرهم لحضور السيد هيثم الشيخ نائبا عن المحافظ .

ونقل الشيخ تحيات محافظ الدقهلية وأكد على سعادته بحضور نادي الروتاري بالمنصورة وترحيبه بحضور مختلف الفعاليات على كافة الاصعدة في مراكز ومدن وقرى المحافظة طالما تسهم في تقديم خدمة للمواطنين وتحقق مطالب وطموحات فئة من الناس .