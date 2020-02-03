محافظ القاهرة: تدريب الطلاب الموهوبين علميا والحاصلين على براءات اختراع

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مركز التنمية البشرية بالمحافظة سيتعاون مع أكاديمية البحث العلمى لتدريب الطلاب الموهوبين علمياً أو الحاصلين على براءات اختراع، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتى ضمن خطة المحافظة لرعاية المواهب تنفيذاً لسياسة الدولة لرعاية المخترع الصغير .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لملتقى التوظيف الاول الذي تنظمه المحافظة تحت عنوان " استثمار الشباب " بحديقة الجزيرة بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات فى مجالات التأهيل والتوظيف .

وأشاد المحافظ بالاختراعات التى عرضها طلبة محافظة القاهرة فى المراحل التعليمية المختلفة والتى تنوعت بين أجهزة لفرز القمامة وسماعات لخدمة ضعاف السمع وطريقة للرى والزراعة بالطاقة الشمسية ووعد بتقديم الدعم الكامل لهم لتنمية اختراعاتهم .

وافتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم ملتقى التوظيف الاول الذي تنظمه المحافظة تحت عنوان " استثمار الشباب " بحديقة الجزيرة بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات في مجالات التأهيل والتوظيف ، ومعرض يضم 41 مشروعا منتجا مقام بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمثال تشجيعى لرواد الملتقى من الشباب على بدء مشاريعهم .

وأكد المحافظ ان هذا الملتقى يأتى فى إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالشباب، ولخلق قنوات اتصال بين الشباب والقيادات المختلفة سواء كان جهات تنفيذية أو رجال أعمال والعمل على تأهيلهم لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية الحديثة مشيرا إلى أن الملتقى يوفر 7 آلاف فرصة عمل للشباب في كافة القطاعات .

وأضاف المحافظ أن الملتقى يضم كبرى الشركات في المجالات المختلفة كالمقاولات وإدارة المشروعات والأدوية والأمن والحراسة والنظافة ، بالإضافة إلى شركات سوبر ماركت كبرى بالشراكة المصرية السعودية، مشيراً إلى أن هذه الشركات تقدم للشباب فرص عمل مرتبات مجزية ، الى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم ، والتأمين ضد الحوادث .

وأشار المحافظ إلى أنه يشارك بالملتقى أيضاً مجموعة من كبرى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية مجانية فى مجالات المبيعات والتسويق الإلكترونى والحاسبات والشبكات والبرامج، إلى جانب تأهيلهم فى مجال التدريب الوظيفى وإعداد القادة وإدارة الأزمات .