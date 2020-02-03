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دار الإفتاء: يجوز للمحرم لبس الكمامة الطبية ولا فدية عليه

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:51 م
دار الإفتاء: يجوز للمحرم لبس الكمامة الطبية ولا فدية عليه دار الإفتاء
كتب محمد تهامى زكى

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أجازت دار الإفتاء المصرية، لبس المحرم الكمامة الطبية للوقاية من الأمراض والفيروسات، مؤكدة أنه لا فدية عليه، وقالت عبر حسابها على تويتر: "يجوز للمحرم لبس الكمامة الطبية، ولا فدية عليه".

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وكانت وزارة الصحة والسكان، حذرت المعتمرين من التواجد فى أماكن الزحام والتجمعات الكبيرة أثناء أداء مناسك العمرة، مؤكدة ضرورة اتباع التعليمات الوقائية بارتداء الكمامات ذات اللون الأبيض التى تحمى من انتقال الفيروسات والأوبئة مثل كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن جميع رحلات العمرة التى تخرج من مصر يتم توعيتهم بضرورة اتباع تعليمات الحجر الصحى بالمطارات منعا لإصابتهم بأى أمراض وبائية كارتداء الكمامات والحرص على النظافة الشخصية وغسل الأيدى جيدا بالماء والصابون والمطهرات بصفة مستدامة مع عدم لمس الأسطح المختلفة فى الأماكن التى يتردد عليها المعتمرين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن العائدين من العمرة يتم مناظرتهم صحياً فى نقاط الحجر الصحى بالمطارات والموانئ للتأكد من عدم ظهور أى أعراض مثل العطس والرشح وارتفاع فى درجات الحرارة.

كما أكدت الوزارة أنه فى حالة وجود أعراض أو الاشتباه فى حالات مصابة بكرونا ، أو غيرة من الأمراض الوبائية يتم إعادة الكشف للتشخيص وإيداعها المستشفى المخصص للعزل لتلقى العلاج.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المعتمرين بالحرض على تناول الطعام الطازج والإكثار من تناول الفواكه والبعد عن الأطعمة مجهولة المصدر والتأكد التام من الطهى الجيد للحوم الحيوانية والداجنة وكذلك الأسماك مشيرة إلى أن هناك اجراءات مشددة تتخذها سلطات الحجر الصحى فى كافة المطارات وتابع: نتعاون مع جميع الجهات بهدف تأمين المعتمرين.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المعتمرين بالتوجه للمستشفيات فى حال ظهور أى أعراض مرضية مضيفة أن جميع العائدين يتم تحرير كروت مراقبة صحية لهم لتتبعهم والاطمئنان عليهم من خلال قاعدة بيانات العائدين من الخارج مع تكليف مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمتابعتهم.

 

 

 


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